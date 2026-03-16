Quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Ngày 16/3, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, Đà Nẵng, cho biết UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình trạng sụt lún, có nguy cơ sạt lở tại khu dân cư các thôn Arooi, Ating, Da’ding và Pứt.

Tháng 9-11/2025, thiên tai xảy ra liên tiếp trên địa bàn xã Hùng Sơn, gây sạt lở mặt bằng khu dân cư, đường giao thông, hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân.

Quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn bất ngờ đổ ập giữa trời nắng (Ảnh: Bình An).

Tại mặt bằng khu dân cư thôn Arooi (36 hộ/129 khẩu), phía taluy dương một quả đồi xuất hiện vết nứt dài hơn 100m, nền đất đã lún sâu, sạt lở một số điểm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở toàn diện, có thể vùi lấp khu dân cư.

Tương tự, tại mặt bằng khu dân cư thôn Ating (105 hộ/355 khẩu) và thôn Da’ding (30 hộ/107 khẩu), có quả đồi xuất hiện vết nứt dài 95-97m, đã lún sâu, sạt lở cục bộ, có nguy cơ sạt lở lớn.

Đặc biệt, tại thôn Pứt, khoảng 9h30 ngày 14/11/2025, một quả đồi bất ngờ bị sạt lở giữa lúc trời nắng ráo, khoảng hơn 1 triệu mét khối đất, đá trôi xa vài kilomet. Vụ sạt lở khiến 3 người gồm ông Zơ Râm Nhô, bà Bríu Thị Tép và Hốih Zi Nú đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn bị mất tích.

Đến chiều 19/11/2025, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân đầu tiên trong 3 người mất tích. Đến nay, 2 nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Vụ sạt lở cũng làm nhiều tài sản, xe máy, nương rẫy cùng hoa màu của người dân bị thiệt hại.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích tỏng vụ sạt lở tại thôn Pứt (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Đối với tuyến đường ĐH4 (tuyến giao thông nối trung tâm xã Hùng Sơn với các thôn, tại vị trí 3 nạn nhân mất tích) xuất hiện sạt lở lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, làm đứt nền mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn của người dân, nhất là khu vực thôn Pứt.

Hiện địa phương phải kéo tạm đường ống nước phục vụ người dân, song nguồn nước hạn chế và có nguy cơ thiếu hụt vào mùa hè.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, tình hình thiên tai; chủ động huy động lực lượng, phương tiện và nguồn lực để kịp thời sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, bảo đảm hậu cần tại nơi sơ tán.

Thành phố Đà Nẵng cũng giao Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố phối hợp hỗ trợ địa phương trong công tác sơ tán, di dời người, tài sản khi có tình huống xảy ra, tham gia triển khai các phương án khắc phục tạm thời các điểm sụt lún, sạt lở.

Các sở, ngành liên quan phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND thành phố xem xét bố trí nguồn kinh phí cho UBND xã Hùng Sơn khắc phục tạm thời tình trạng sụt lún có nguy cơ sạt lở và các nội dung theo thẩm quyền.