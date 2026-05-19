Quả bom dài hơn 1m còn nguyên đầu nổ trong vườn nhà dân

Ngày 19/5, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân tổ chức di dời, hủy nổ thành công một quả bom được phát hiện trong vườn nhà dân.

Lực lượng công binh di chuyển quả bom đi hủy nổ an toàn (Ảnh: Hà Khoa).

Hai hôm trước, trong quá trình cải tạo vườn để xây nhà, gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (trú tại thôn Xuân Hồng 8, xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phát hiện một quả bom nằm dưới đất nên trình báo cơ quan chức năng.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân đã huy động lực lượng dân quân khoanh vùng, canh gác và bảo vệ hiện trường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

Lực lượng Công binh sau đó phối hợp di chuyển quả bom về trường bắn trên địa bàn để hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật.

Theo cơ quan chuyên môn, quả bom được xác định là loại MK 81-250LBS, dài hơn 1m, đường kính 19,5cm, còn nguyên đầu nổ.