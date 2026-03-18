Phương Trang chậm trễ chuyển đổi xe buýt điện ở TPHCM

Theo phản ánh của hành khách đi xe buýt tại TPHCM, nhiều tuyến buýt do Công ty Phương Trang (Futabuslines) tiếp quản sau khi thắng thầu vẫn sử dụng dòng xe chạy động cơ đốt trong, dù nhà chức trách đã thông báo chuyển các tuyến xe này sang chạy điện.

Qua xác minh phản ánh, phóng viên ghi nhận một số tuyến buýt của doanh nghiệp này vẫn tiếp tục sử dụng xe chạy động cơ đốt trong sau ngày 1/3.

Tại Bến xe buýt Sài Gòn, nơi Futabuslines vừa thắng thầu 3 tuyến buýt gồm 04, 27 và 65, doanh nghiệp không đưa đồng loạt đội xe điện mới vào vận hành mà bổ sung dần. Một số ngày, đơn vị này chạy xen lẫn giữa xe xăng và xe điện trên cùng một tuyến.

Tuyến xe buýt số 27 do Futabuslines tiếp quản, có kế hoạch chuyển đổi sang xe điện từ ngày 1/3, nhưng đến nay vẫn chưa chuyển đổi (Ảnh: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, Công ty Phương Trang đã không thực hiện chuyển đổi đồng loạt 16 tuyến xe buýt trên sang chạy điện từ ngày 1/3 như cam kết. Với việc vi phạm cam kết, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định hợp đồng.

Theo đại diện nhà chức trách, sau khi trễ hạn 1/3, doanh nghiệp cam kết huy động đủ xe buýt điện cho 16 tuyến này vào ngày 15/3 (chậm 15 ngày so với hợp đồng). Tuy nhiên, theo ghi nhận vào ngày 18/3, vẫn có những chuyến xe chưa được chuyển đổi sang chạy điện.

Tuyến xe buýt số 04 được Futabuslines tiếp quản và chuyển sang xe điện cỡ nhỏ (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo kế hoạch của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, từ ngày 1/3, Futabuslines phải đưa vào hoạt động 16 tuyến buýt điện mới, bao gồm các tuyến: 01, 04, 08, 15, 22, 27, 43, 62, 65, 70, 74, 81, 110, 139, 152 và 170.

Đây là những tuyến buýt mà doanh nghiệp này đã thắng thầu, giành được quyền khai thác từ các đơn vị khác trong 2 đợt đấu thầu diễn ra vào cuối năm 2025.

Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động và TPHCM chủ trương chuyển đổi xe buýt sang chạy điện, VinBus và Futabuslines hiện là 2 doanh nghiệp vận tải xe buýt đi đầu trong việc chuyển đổi phương tiện từ động cơ đốt trong sang chạy điện.

Trước đó, VinBus đã chuyển đổi 9 tuyến với 169 xe buýt sang chạy điện từ ngày 1/3 theo cam kết với nhà chức trách.