"Phường Sài Gòn tập trung hàng trăm tập đoàn kinh tế, tài chính hàng đầu"

Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn (TPHCM), nêu trong tham luận “Lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững” tại Đại hội XIV của Đảng chiều 21/1: “Kinh tế tư nhân của phường Sài Gòn mang nét đặc sắc của kinh tế đô thị hiện đại, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm và dịch vụ 24/7”.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TPHCM, trình bày tham luận tại Đại hội, chiều 21/1 (Ảnh: TTXVN).

Thông tin kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tại phường Sài Gòn, ông Phát cho biết Đảng ủy phường Sài Gòn đã xây dựng chương trình về lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính và du lịch quốc tế giai đoạn 2025-2030 nhằm tạo sự bứt phá phát triển kinh tế tư nhân, đón đầu thực hiện Trung tâm tài chính quốc tế cũng như Nghị quyết số 260 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TPHCM.

Các giải pháp trọng tâm mà phường Sài Gòn lãnh đạo triển khai Nghị quyết 68 gồm hai nhóm.

Thứ nhất, về kinh tế, tài chính quốc tế và thương mại: Phường đã tuyên truyền, khuyến khích hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi không ngừng nâng cao chất lượng, năng lực phục vụ theo hướng văn minh, ứng dụng công nghệ số hóa trong quản lý.

Phường cũng tổ chức, phát triển một số trung tâm thương mại tự do (xây dựng hệ thống cửa hàng miễn thuế hoặc hoàn thuế tại chỗ) kinh doanh đa dạng sản phẩm, dịch vụ cao cấp góp phần thu hút và phục vụ tốt hơn nhu cầu mua sắm của du khách quốc tế, các chuyên gia làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Song song với đó, phường đã thu hút nguồn lực chất lượng cao, chuyên gia tài chính trong, ngoài nước, nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đầu tư, tài chính, ngân hàng đến đặt trụ sở; phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo, thực hiện tốt các chính sách đặc thù áp dụng trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Thứ hai, về cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số được thực hiện theo hướng đơn giản hóa quy trình, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận tiện nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Kết quả thống kê cho thấy số doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở phường tăng nhanh trong 6 tháng vừa qua. Hiện nay, phường Sài Gòn có gần 14.300 doanh nghiệp (chưa tính các doanh nghiệp nước ngoài), tăng thêm 966 doanh nghiệp và hộ kinh doanh so với ngày 1/7/2025 (thời điểm thành lập phường).

Thu ngân sách địa phương vượt chỉ tiêu TPHCM giao năm 2025, mở ra kỳ vọng thu tốt hơn trong năm 2026.

“Điều đó cho thấy vai trò của kinh tế tư nhân vừa là động lực quan trọng, vừa là nguồn lực đóng góp rất lớn vào sự phát triển của phường Sài Gòn và của thành phố”, ông Phát nói.

Sự tham gia của các tập đoàn kinh tế tư nhân trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội và lập thêm các cơ sở tại phường Sài Gòn tăng lên rõ rệt, cho thấy niềm tin của doanh nhân và doanh nghiệp tư nhân đối với môi trường chính trị và kinh tế - xã hội, tạo thêm sự hài hòa lợi ích giữa 3 nhà: Nhà nước - Doanh Nghiệp - Nhân dân.

Nằm giữa lòng TPHCM, phường Sài Gòn dù nhộn nhịp và hiện đại nhưng vẫn bảo tồn nhiều công trình, di tích có tuổi đời hơn 100 năm (Ảnh: Nam Anh).

Kinh nghiệm phát triển bền vững kinh tế tư nhân

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn cho rằng phải phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng với phương thức lãnh đạo ngày càng đổi mới, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế thị trường, công nghệ mới và địa chính trị thế giới.

Cổ vũ, động viên đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng, đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc cũng được Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhắc tới.

Nhà nước cần chủ động đổi mới và thích nghi với sự thay đổi không ngừng của kinh tế thị trường, trong đó kinh tế tư nhân là một chủ thể. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân góp phần phát triển bền vững kinh tế tư nhân.

Nền kinh tế thị trường hiệu quả phải có tính cạnh tranh cao, có nhiều chủ thể kinh tế, nhiều loại hình kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân luôn có sự đổi mới, sáng tạo, năng động và thích ứng cao gắn với lợi ích của mình.

“Việc xử lý hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân là bài toán tối ưu. Điều này phụ thuộc nhiều yếu tố như sự thông thoáng của thể chế về kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, nền tảng khoa học công nghệ, các hạ tầng kỹ thuật cho logistics, thương mại”, ông Phát nêu kinh nghiệm.

Cuối cùng, để phát huy vai trò của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân, Bí thư phường Sài Gòn nhấn mạnh cần có sự phân cấp, phân quyền trong quản lý kinh tế rõ ràng hơn. Xem xét các mức thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại phí cho các thủ tục phù hợp với định hướng phát triển chung của TPHCM và đất nước.