Phường đông dân nhất TPHCM bầu chủ tịch HĐND, UBND nhiệm kỳ mới

Chiều 30/3, HĐND phường Dĩ An (TPHCM) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và quyết định các nội dung quan trọng. Đây là địa phương đông dân nhất TPHCM với hơn 234.000 người.

Kỳ họp diễn ra sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Hồng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND phường Dĩ An (Ảnh: Hoàng Như).

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử phường Dĩ An đã công bố kết quả xác nhận tư cách đại biểu và tiến hành trao giấy chứng nhận cho 30 đại biểu HĐND phường Dĩ An khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp, 30 đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường.

Kết quả, ông Hồ Hồng Minh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Dĩ An; bà Trần Thị Yến Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường.

Các đại biểu cũng bầu ra Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND phường Dĩ An nhiệm kỳ mới.

Ông Hồ Hồng Minh giữ chức Chủ tịch HĐND phường Dĩ An nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Hoàng Như).

Ngoài ra, các đại biểu tham dự kỳ họp bầu ông Võ Văn Hồng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND phường Dĩ An.

Cũng trong chiều cùng ngày, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự kỳ họp thứ nhất của HĐND phường Phú An khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp này, Ủy ban bầu cử phường Phú An đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đối với 21 đại biểu HĐND phường.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (bìa trái) dự kỳ họp thứ nhất của HĐND phường Phú An (Ảnh: Lê Ánh).

Tại kỳ họp, HĐND phường Phú An đã bầu ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường, giữ chức Chủ tịch HĐND phường, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Trần Bảo Lâm được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND phường Phú An.