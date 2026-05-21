Phú Thọ thúc tiến độ dự án mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, bảo đảm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì trước 30/6; hoàn thành xây dựng hạ tầng khu tái định cư xong trước ngày 30/7.

Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc được giao phối hợp với các địa phương, Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật cũng như xác định cụ thể từng nhiệm vụ, từng mốc tiến độ theo tuần, tháng.

Đồng thời kiểm điểm tiến độ, trách nhiệm thường xuyên, kịp thời đối với tập thể, cá nhân chậm tham mưu, chậm xử lý công việc, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Lãnh đạo Phú Thọ chỉ đạo UBND các xã có dự án đi qua (Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành) và Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền.

Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu thi công huy động tối đa thiết bị, nhân lực tổ chức thi công dự án, sớm hoàn thành đưa vào khai thác trong quý I/2027. Song song với đó phải giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng, vị trí bãi đổ vật liệu thừa và khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Chủ tịch Phú Thọ giao Sở Xây dựng đánh giá, kiểm điểm tiến độ, trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân chậm tham mưu, chậm xử lý công việc, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý.

Theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có tổng chiều dài hơn 11km, điểm đầu tại nút giao Hợp Thịnh, điểm cuối kết nối đầu cầu Việt Trì mới.

Tuyến đường được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4-6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.258 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm 556 tỷ đồng.

Dự án được khởi công đầu năm 2025 với mục tiêu hoàn thành cơ bản trong năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027 nhưng đến nay khối lượng xây lắp đạt rất thấp, nhiều gói thầu mới triển khai cục bộ tại các vị trí có mặt bằng sạch.

Từ phường Vĩnh Yên đến phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) dài khoảng 26km nhưng thời gian lái xe lên tới 50-70 phút. Nhiều đoạn đường quốc lộ 2 mặt cắt hẹp, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.