Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, vừa ký quyết định đóng cửa mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê cũ (nay là xã Hùng Việt, Phú Thọ) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 26/2016, số 59/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) cấp cho Công ty TNHH T.X..

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn (Ảnh: PhuTho.gov.vn).

Quyết định của tỉnh Phú Thọ cho thấy khu vực đóng cửa mỏ cát có diện tích gần 19ha; UBND xã Hùng Việt được giao quản lý theo quy định.

Địa phương này nghiêm cấm hoạt động khai thác cát tại đây khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Công ty trên được xác định đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án đóng cửa mỏ khoáng sản. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính cùng các nghĩa vụ liên quan phát sinh (nếu có).

Sở Công Thương Phú Thọ được giao phối hợp với Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường cho doanh nghiệp trên theo quy định.

Như Dân trí thông tin, hồi tháng 4 năm nay Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng tại tỉnh Phú Thọ.

Theo kết luận, tỉnh Phú Thọ (trước khi sáp nhập với tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc) có hơn 300 điểm mỏ và điểm khoáng sản các loại.

Khai thác cát trên sông Hồng (Ảnh tư liệu: Môi trường).

Phú Thọ đã cấp 55 giấy phép thăm dò nhưng không thực hiện công khai thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc lựa chọn tổ chức thăm dò tại một số mỏ cát không đúng quy định khi chủ yếu dựa trên văn bản đề nghị của doanh nghiệp, không thực hiện công khai lựa chọn tổ chức thực hiện thăm dò.

Trong khi đó, việc chấp thuận cho các đơn vị thăm dò khoáng sản dẫn đến khi không trúng đấu giá các đơn vị này không hợp tác, gây khó khăn cho đơn vị trúng đấu giá trong thỏa thuận để hoàn trả kinh phí thăm dò, làm chậm thời gian cấp phép khai thác của đơn vị trúng đấu giá.

Một mỏ cát thuộc phường Minh Nông, TP Việt Trì (cũ) còn được UBND tỉnh Phú Thọ chia nhỏ thành 3 điểm mỏ để cấp phép thăm dò và khai thác.

Trong khâu quản lý đất đai, thanh tra làm rõ 16 điểm mỏ chưa được giao đất, cho thuê đất nhưng đã tiến hành khai thác. Thậm chí có trường hợp cơ quan chức năng bàn giao đất trên thực địa khi chưa ký hợp đồng thuê đất.

Nhiều doanh nghiệp không tuân thủ thiết kế mỏ được phê duyệt như khai thác sai chiều cao tầng, góc nghiêng, không duy trì mốc giới và không lắp đặt trạm cân để kiểm soát sản lượng khoáng sản đưa ra khỏi mỏ. Việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu tại một số mỏ chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát.