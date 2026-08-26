Phú Thọ công bố quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh Phú Thọ vừa được tỉnh này ban hành nêu rõ, trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ủy quyền bằng văn bản cho người có trách nhiệm thuộc UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn đối với vấn đề cụ thể, trong phạm vi và thời hạn xác định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Ngọc Kiên).

Từ chối phát ngôn phải nêu rõ lý do để cơ quan báo chí biết

Người được giao nhiệm vụ phát ngôn thường xuyên nếu không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải báo cáo để Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ủy quyền cho người khác thực hiện phát ngôn.

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (email) công vụ của người được giao nhiệm vụ phát ngôn thường xuyên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ và được cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Người phát ngôn có quyền yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi chỉ đạo, điều hành cung cấp thông tin, tài liệu để chuẩn bị nội dung. Đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân khác, đề nghị phối hợp cung cấp thông tin theo chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật.

Quy chế của UBND tỉnh Phú Thọ cũng nêu rõ, người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do để cơ quan báo chí biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin của UBND tỉnh, kể cả trường hợp đã giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền. Đồng thời chỉ đạo việc chuẩn bị thông tin, bố trí người phát ngôn, tạo điều kiện để người phát ngôn thường xuyên, người được ủy quyền phát ngôn được bồi dưỡng kỹ năng cũng như thực hiện nhiệm vụ.

Người được giao nhiệm vụ người phát ngôn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí; không được ủy quyền tiếp cho người khác.

Đối với thông tin phức tạp, nhạy cảm, có tác động lớn và được báo chí, dư luận quan tâm, quy chế nêu rõ cơ quan chủ trì có thể đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp trong quá trình chuẩn bị nội dung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu trao đổi với báo chí tại một cuộc họp báo thường kỳ mới đây (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ).

Về hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin, UBND tỉnh Phú Thọ có thể tổ chức họp báo trực tiếp hoặc trực tuyến; đăng tải nội dung phát ngôn trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các kênh, tài khoản mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của của cơ quan này.

Tỉnh cũng có thể phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn báo chí; gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời bằng văn bản hoặc thư điện tử; cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại cuộc giao ban báo chí do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo ít nhất 3 tháng một lần

UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm thuộc phạm vi quản lý. Cụ thể, hằng tháng tỉnh cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức.

Cơ quan này tổ chức họp báo ít nhất 3 tháng một lần; cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc bằng các hình thức khác theo quy định; thông tin trực tiếp tại cuộc giao ban báo chí trong trường hợp cần thiết...

Đáng chú ý, đối với sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý, quy chế nhấn mạnh chậm nhất 24 giờ kể từ thời điểm UBND tỉnh tiếp nhận và xử lý thông tin theo thẩm quyền, người phát ngôn phải cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí.

Việc cung cấp thông tin nhằm kịp thời cảnh báo, định hướng dư luận, hạn chế nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông và ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai lệch, không chính xác.

Khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Phú Thọ (trừ trường hợp quy định đối với sự cố mang tính quốc gia và sự cố liên quan đến nhiều bộ, ngành, tỉnh, thành phố), chậm nhất 24 giờ, người phát ngôn phải cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí để định hướng dư luận, hạn chế nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông.