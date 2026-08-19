Phú Quốc thu hồi hơn 43.000m2 đất để làm dự án khu du lịch làng chài

Ngày 19/8, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa đồng loạt triển khai lực lượng cưỡng chế thu hồi đất và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm trật tự quản lý đất đai tại xã Bãi Thơm.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã cưỡng chế thu hồi hơn 43.000m2 đất đối với bà N.T.N.N. ở ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm. Toàn bộ diện tích này thuộc phạm vi thu hồi để thực hiện dự án Khu du lịch dân cư làng chài Vũng Trâu Nằm.

Hiện trường vụ cưỡng chế (Ảnh: Hoàng Dung).

Ngoài ra, chính quyền đặc khu Phú Quốc còn thực hiện cưỡng chế, buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 7 trường hợp vi phạm khác tại khu phố Bãi Thơm.

Các trường hợp này đã có hành vi bao chiếm trái phép hơn 659m2 đất do Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc quản lý.

Bên cạnh việc tháo dỡ công trình, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất, các trường hợp vi phạm còn bị buộc giao nộp lại ngân sách Nhà nước hơn 100 triệu đồng.