Thanh tra chính phủ vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra sau sắp xếp.

Theo báo cáo, sau sắp xếp, hệ thống thanh tra được tổ chức theo mô hình mới gồm Thanh tra Chính phủ và Thanh tra cấp tỉnh.

Toàn ngành thanh tra giảm 6.967 người so với trước khi sắp xếp. Tổ chức bộ máy và nhân sự cơ bản được kiện toàn. Hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được triển khai.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt (Ảnh: Bảo San).

Dù vậy, báo cáo của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra sau sắp xếp. Một số quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chưa đồng bộ.

Việc phối hợp giữa các cơ quan có lúc còn khó khăn; nhân lực và điều kiện hoạt động ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Kết luận hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ghi nhận kết quả của toàn ngành và yêu cầu các đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, bảo đảm hoạt động thanh tra thông suốt, không gián đoạn nhiệm vụ.

Ông Đạt yêu cầu toàn ngành giữ ổn định mô hình thanh tra 2 cấp; rà soát, hoàn thiện quy định, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm; sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp và đẩy mạnh chuyển đổi số, kiểm tra, giám sát hoạt động.

Đối với các hồ sơ, vụ việc chuyển tiếp sau sắp xếp, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Đạt yêu cầu rà soát, phân loại và xác định rõ trách nhiệm xử lý. Những vụ việc còn tồn đọng phải được tập trung giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự và quy định pháp luật.

Cách đây vài ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 118 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.

Bộ Chính trị nêu quan điểm cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành; không tổ chức ngành dọc một cách cơ học đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu việc đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước trong quá trình hoàn thiện thể chế; chỉ thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.