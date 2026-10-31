Phó Thủ tướng thông tin việc giảm giá điện và thuế xăng

Thông tin này được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cung cấp trước Quốc hội, trong cuối phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội sáng 31/10.

Trong nỗ lực kiểm soát của Chính phủ, Phó Thủ tướng đề cập việc triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động của biến động giá cả thế giới, nhất là giá năng lượng.

Các giải pháp gồm tạm ứng ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giảm thuế, phí đối với xăng dầu; tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026 và điều hành theo hướng ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Quốc hội).

Theo Phó Thủ tướng, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã dành khoảng 64.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm thuế, phí đối với xăng dầu.

"Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm 2026, Chính phủ tiếp tục dành khoảng 4.000 tỷ đồng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% xuống 0%", theo lời Phó Thủ tướng.

Đáng chú ý, ông cho biết Chính phủ đang chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí, hướng tới giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/3/2027.

"Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm giá điện dự kiến tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm phần trăm để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, ông cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp các chính sách tài khóa, tiền tệ và quản lý giá, đồng thời thực hiện hiệu quả những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp.

Về tăng trưởng kinh tế, dù chịu nhiều tác động bất lợi từ tình hình thế giới, Phó Thủ tướng cho biết tăng trưởng GDP 9 tháng đạt khoảng 9,01%, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

Theo Phó Thủ tướng, cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ đã triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, khoảng 360.000 tỷ đồng được dành cho các chính sách hỗ trợ về thuế, phí; hơn 200.000 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội trong 9 tháng, bao gồm y tế, giáo dục.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10%, GDP quý IV cần tăng 12,5%. Phó Thủ tướng nhìn nhận đây là thách thức rất lớn nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi, bởi nền kinh tế vẫn còn dư địa và động lực tăng trưởng.

Phiên thảo luận tại Quốc hội sáng 31/10 (Ảnh: Quốc hội).

Trong những tháng cuối năm, ông cho biết Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng, vốn và thị trường; thúc đẩy các dự án đủ điều kiện sớm đi vào sản xuất, kinh doanh.

Chính phủ cũng sẽ tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp giữ vững, đa dạng hóa thị trường, mở rộng đơn hàng, nâng cao giá trị gia tăng; tập trung hỗ trợ các địa phương, nhất là các cực tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đối với phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh vai trò của nguồn vốn này trong phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng và dẫn dắt đầu tư toàn xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ một số bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu; 8 địa phương có số vốn tạm ứng tương đối lớn.

Chính phủ đang tập trung chỉ đạo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Theo tính toán được Phó Thủ tướng nêu, nếu hoàn thành mục tiêu này, điều này sẽ đóng góp khoảng 2,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng quý IV và khoảng 1,7 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế cả năm.