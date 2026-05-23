Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà bệnh nhi ung thư tại TPHCM

Chiều 23/5, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại khoa Ung bướu Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM).

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi được gặp gỡ các bệnh nhi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2, đặc biệt trong Tháng hành động vì trẻ em.

“Đối tượng điều trị của Bệnh viện Nhi đồng 2 là những bệnh nhân nhi, và trong đó, lại có những bệnh nhi đặc biệt, là những trường hợp bệnh ung thư. Hôm nay, nhìn thấy các con đang mạnh mẽ, kiên cường chống chọi ung thư làm tôi vô cùng xúc động”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Bà gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các em: “Mong các con tiếp tục cố gắng điều trị, để sớm được trở về với gia đình, với bạn bè, được học tập và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Đồng hành với các con luôn là sự quan tâm sâu sắc nhất của Đảng, Chính phủ, địa phương và cộng đồng xã hội”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp trao những phần quà ý nghĩa đến tay các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Người thân của các bệnh nhi đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng các đơn vị đã dành sự quan tâm thiết thực, tiếp thêm động lực để các gia đình vững tin, đồng hành cùng con em mình trong quá trình điều trị.

Bệnh viện Nhi đồng 2, với truyền thống gần 150 năm, là đơn vị y tế chuyên sâu trong lĩnh vực nhi khoa, đóng góp lớn cho hệ thống y tế nước nhà. Bệnh viện đã có những bước phát triển vượt bậc trong nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt là lĩnh vực ghép tạng với nhiều ca ghép gan, ghép thận thành công.

Riêng năm 2025, Bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật trên 23.000 ca và đón trên 1 triệu lượt bệnh nhân đến khám và điều trị.

Trong chuyến thăm, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã trao những phần quà ý nghĩa cho các trường hợp đang điều trị tại khoa Ung bướu Huyết học. Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng trao hỗ trợ tiền mặt trị giá 200 triệu đồng (2 triệu đồng/suất) cho 100 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các bệnh nhi, mang đến sự động viên to lớn cho các em và gia đình.

Chị Bùi Thị Thoan (39 tuổi, tỉnh Đồng Nai), mẹ của một bệnh nhi, xúc động chia sẻ: "Mẹ con tôi rất xúc động và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, động viên từ lãnh đạo Nhà nước. Những phần quà cùng lời thăm hỏi chân thành của Phó Thủ tướng là nguồn động lực lớn để gia đình có thêm niềm tin, cố gắng cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Những nụ hôn, ánh mắt trìu mến và lời động viên chân thành đã mang lại sự xúc động cho các bệnh nhi và người thân.

BSCK2 Lê Thị Minh Hồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết với vai trò là đơn vị chuyên khoa Nhi tuyến cuối, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận và cứu chữa những trường hợp trẻ mắc bệnh nặng, bệnh hiếm. Mỗi nhân viên y tế của bệnh viện xác định phải cùng chung tay mang đến sự phục hồi và không khí thân thiện, tin cậy cho người bệnh.

Bác sĩ Hồng nhấn mạnh, sự quan tâm thiết thực và đầy ắp tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngay trước thềm ngày Tết thiếu nhi đã tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ và gia đình trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.