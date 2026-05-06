Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 798 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Hai Phó trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Phó Trưởng ban Thường trực) và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng; Công an; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban Chỉ đạo còn có ủy viên là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Ngoài ra, các ủy viên Ban Chỉ đạo còn gồm: 1 Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; 1 Phó Chánh Văn phòng Trung ương; 1 Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; 1 Phó trưởng ban Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; 1 Thứ trưởng Bộ Nội vụ; 1 Thứ trưởng Bộ Tài chính; 1 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; 1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; 1 Phó Viện trưởng VKSND Tối cao; 1 Phó Chánh án TAND Tối cao; 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội; 1 Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế và Tài chính; 1 Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Công tác Đại biểu.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo còn là phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo phân công của Thủ tướng.

Ban Chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ban có thể đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.