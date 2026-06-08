Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà động viên lực lượng tìm mộ liệt sĩ ở TPHCM

Sáng 8/6, tại TPHCM đã diễn ra Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng).

Hội thảo có sự tham dự, chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cả nước đang thực hiện những ngày tháng cao điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định đây không chỉ là một cuộc hội thảo khoa học mà còn là dịp làm sáng tỏ sự thật lịch sử còn chưa được giải đáp trọn vẹn. Đồng thời, sự kiện thể hiện sâu sắc đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến xương máu cho độc lập dân tộc.

"Hội thảo hôm nay vừa là khoa học, vừa là tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đầy ắp và nặng lòng biết ơn; đồng thời mang tính chất quyết định, đòi hỏi chúng ta phải đi thẳng vào vấn đề để thống nhất nội dung trọng tâm trước khi có thể tiến tới việc khai quật thực địa", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Nhắc lại lịch sử hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực Sài Gòn - Gia Định, Phó Thủ tướng chia sẻ nỗi trăn trở, canh cánh của Đảng, Nhà nước và nhân dân khi việc tìm kiếm, quy tập trước đây gặp nhiều khó khăn do hạn chế về kỹ thuật và thiếu hụt thông tin.

Đến nay, nhiều tài liệu quân sự, kho ảnh giải mật từ phía Mỹ cùng sự hỗ trợ tận tâm của các nhân chứng lịch sử - trong đó có cựu chiến binh Mỹ Robert Ambrose Connor - đã giúp củng cố hồ sơ, mở ra cơ sở thực tiễn vô cùng quý giá.

Để chuẩn bị cho công tác khai quật thực địa, lãnh đạo Chính phủ đề nghị các đại biểu, nhà khoa học tập trung thảo luận, thống nhất 3 nội dung trọng tâm gồm: rà soát toàn diện độ tin cậy của nguồn tài liệu giải mật; xác định quy mô, phạm vi khu mộ và thống nhất phương án thăm dò kết hợp giữa phương pháp truyền thống với công nghệ hiện đại như radar xuyên đất quét ngầm; từ đó đề xuất cơ chế phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đúng quy trình.

Cũng tại hội thảo, đại diện Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đã báo cáo thẩm định kết quả nghiên cứu vị trí mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng. Qua đó, Cục Tác chiến đánh giá nhóm nghiên cứu đã dày công thu thập tư liệu, đặc biệt là 3 bức ảnh tư liệu được nhóm thu thập.

Trước đó, nhóm nghiên cứu với sự tham gia của Bộ Tư lệnh TPHCM và KTS Nguyễn Xuân Thắng đã mất tới 4 năm để chứng minh được 3 bức ảnh chụp cảnh chôn cất liệt sĩ năm 1968 đều được chụp tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến, tư liệu quý từ các nhân chứng lịch sử và những người trực tiếp tham gia, chứng kiến các sự kiện liên quan.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) chia sẻ tại hội thảo sáng 8/6.

Sau hội thảo, đoàn đại biểu Trung ương, Bộ Quốc phòng và TPHCM tặng quà cho các nhân chứng và thân nhân các anh hùng liệt sĩ hi sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Trung ương, Bộ Quốc phòng và TPHCM do Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi cùng kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và cựu binh Mỹ Robert Ambrose Conner về quá trình tìm kiếm, xác định vị trí chôn cất, danh tính liệt sĩ tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là công viên Lê Thị Riêng).

Hội thảo sáng 8/6 nhằm làm rõ các nguồn tư liệu lịch sử liên quan đến Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, từ đó phối hợp khảo sát, tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ đã ngã xuống tại mặt trận Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đây là kết quả sau nhiều tháng rà soát, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, đơn vị nghiên cứu lịch sử và các hội cựu chiến binh.

Sau ngày đất nước thống nhất, từ năm 1978 đến năm 1983, Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn) được giải tỏa, quy hoạch, cải tạo để xây dựng Công viên Lê Thị Riêng. Quá trình san lấp đã làm thay đổi hoàn toàn địa hình.