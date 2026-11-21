Tối 21/11, tỉnh Cà Mau tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, với chủ đề "Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới".

Ở Cà Mau, văn hóa và tôm có mối quan hệ mật thiết

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng của sự phát triển.

Phó Thủ tướng cho biết, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng. Bảo tồn và phát huy văn hóa vì vậy không chỉ gìn giữ giá trị của quá khứ mà còn kiến tạo giá trị mới cho hiện tại và tương lai.

Trong đó, người dân phải thực sự là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Giá trị văn hóa phải được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, sản phẩm đặc trưng và kinh tế sáng tạo, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại sự kiện chào mừng Ngày hội văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau lần II năm 2026 (Ảnh: CTV).

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, ở Cà Mau, văn hóa và tôm có mối quan hệ mật thiết. Nghề tôm là một phần của văn hóa sông nước, rừng, biển và của dân cư vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Đồng thời, các mô hình tôm - rừng, tôm - lúa và thương hiệu tôm Cà Mau là kết tinh của tri thức bản địa, kinh nghiệm lao động và cách người dân Đất Mũi sống hài hòa với thiên nhiên qua nhiều thế hệ.

"Vì vậy Festival tôm Cà Mau với chủ đề "Bừng sáng văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới" càng có ý nghĩa khi được gắn với các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam 24/11", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam có tiềm năng lợi thế lớn về phát triển thủy sản, với tôm là ngành hàng xuất khẩu quan trọng trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, trong đó có vị trí quan trọng của ngành tôm Cà Mau.

Thẳng thắn chỉ rõ ngành tôm Cà Mau và cả nước còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Phó Thủ tướng đề nghị ngành tôm cần chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi làm mục tiêu hướng đến.

Sân khấu khai mạc chào mừng Ngày hội văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau rất ấn tượng (Ảnh: CTV).

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tập trung tổ chức không gian sản suất theo hướng tổng thể để tối ưu hóa nguồn lực phát triển; nâng cao chất lượng tôm giống và vật tư đầu vào để giảm chi phí sản xuất; đổi mới phương thức tổ chức sản xuất để thúc đẩy liên kết bền vững theo chuỗi giá trị.

Cùng với đó chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu của tôm Việt Nam.

Vươn tầm thế giới không chỉ bằng sản lượng

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết Cà Mau có 3 mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển 310km, hệ sinh thái mặn, ngọt, lợ đa dạng và những vùng rừng ngập mặn đặc trưng.

Theo ông Ngời, con tôm đã trở thành ngành hàng chủ lực, gắn bó với sinh kế của đông đảo người dân và là một trong những biểu tượng kinh tế tiêu biểu của tỉnh.

Năm 2026, sản lượng tôm Cà Mau ước đạt 636.000 tấn, tăng 6,9% so với năm 2025; kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỷ USD. Những kết quả này thể hiện nỗ lực của người nuôi tôm, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và người lao động trong toàn chuỗi giá trị.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại sự kiện (Ảnh: CTV).

Chủ tịch tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời xác định rõ, tôm Cà Mau vươn tầm thế giới không chỉ bằng sản lượng, mà trước hết bằng chất lượng, uy tín, trách nhiệm với môi trường và khả năng mang lại giá trị cao hơn cho người nuôi tôm, doanh nghiệp, cộng đồng.

"Festival lần này vì thế không chỉ là dịp để quảng bá sản phẩm, mà còn là cơ hội kết nối thị trường, công nghệ, đầu tư và hợp tác thực chất, tạo động lực phát triển lâu dài cho ngành tôm", theo ông Ngời.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh tỉnh luôn trân trọng chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế, nhà khoa học và các đối tác đến tìm hiểu, hợp tác lâu dài.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp; đồng thời coi trọng việc bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân trong từng bước phát triển", ông Ngời nêu rõ tại lễ khai mạc.