GRDP tăng 12,08%, đứng thứ ba cả nước

Ngày 18/11, tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Hải Phòng là một trong những địa phương có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội cả nước, nhiều năm thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao.

Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: VGP/Đức Tuân).

Trong bối cảnh cả nước phấn đấu tăng trưởng 10% năm 2026, Chính phủ mong muốn Hải Phòng tiếp tục nỗ lực, không chỉ hoàn thành mục tiêu đề ra mà còn đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng chung.

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố báo cáo những khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề cần Chính phủ và bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tháo gỡ.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố ước tăng 12,08%, đứng thứ ba trong 34 tỉnh, thành phố.

Quy mô kinh tế ước đạt 612.000 tỷ đồng, chiếm 5,8% quy mô kinh tế cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 181.000 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán, tăng 10,12% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/10 đạt 33.877 tỷ đồng, bằng 91,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố thu hút 3,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 69% so với cùng kỳ.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,12%, cao hơn mức tăng 12,4% của cả nước; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,99%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,17%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, nhập khẩu đạt 40,1 tỷ USD, đưa mức xuất siêu lên khoảng 10 tỷ USD.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%. Doanh thu vận tải, kho bãi và các dịch vụ liên quan tăng 20,8%.

Phó Thủ tướng đánh giá những kết quả trên cho thấy Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu. Tuy nhiên, thành phố cần chuyển hóa lợi thế thành sự kết nối thực chất giữa doanh nghiệp sản xuất, logistics và các nhà cung ứng trong nước.

Theo Phó Thủ tướng, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 10%, tăng trưởng quý IV phải đạt khoảng 12,5%. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi những địa phương có tiềm năng như Hải Phòng tiếp tục nỗ lực, đóng góp nhiều hơn vào kết quả chung.

Ông đề nghị thành phố triển khai quyết liệt các nghị quyết của Đảng, Chính phủ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tận dụng tối đa cơ hội và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo đà phát triển cho năm 2027.

Đối với đầu tư công, Hải Phòng cần duy trì kết quả giải ngân, tăng tốc thực hiện các dự án và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm. Thành phố hiện đứng thứ 5/34 địa phương về giải ngân vốn đầu tư công, không còn dự án tồn đọng, gặp khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm soát CPI bình quân cả năm trong khoảng 4,5%; chủ động phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu, xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Thành phố cần đẩy mạnh kết nối cung cầu, khuyến mại, đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và phát triển thương mại điện tử.

Trong thu hút đầu tư, Hải Phòng cần ưu tiên các dự án công nghệ cao, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; chú trọng những lĩnh vực có lợi thế như bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch, công nghiệp hàng hải và logistics.

Việc phát triển công nghiệp phải gắn với sử dụng hiệu quả đất đai, năng lượng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thành phố cần hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải, nhà ở công nhân và đào tạo lao động.

Phát huy lợi thế cảng biển, bảo đảm an ninh năng lượng

Phó Thủ tướng đề nghị Hải Phòng xây dựng chiến lược phát triển tổng thể, phân định rõ chức năng, ngành nghề và định hướng thu hút đầu tư giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu thương mại tự do, tránh trùng lặp, cạnh tranh nội bộ và lãng phí nguồn lực.

Đối với xuất khẩu, ông cho rằng thành phố cần rà soát từng nhóm hàng, thị trường và doanh nghiệp có kim ngạch lớn để tìm nguyên nhân tăng trưởng chậm hơn mức chung cả nước. Đồng thời, khai thác thị trường mới, thương mại điện tử xuyên biên giới và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng quy định về xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc.

Thành phố cần phát huy vai trò trung tâm logistics, khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và khu thương mại tự do; tăng cường liên kết với Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương trên hành lang kinh tế.

Quang cảnh cuộc làm việc (Ảnh: VGP/Đức Tuân).

Về năng lượng, Phó Thủ tướng lưu ý Hải Phòng cần phối hợp với các đơn vị điện lực cập nhật nhu cầu phụ tải, nhất là tại các khu công nghiệp và dự án lớn, bảo đảm cung ứng điện ổn định cho sản xuất và đời sống.

Đối với các dự án nguồn điện, theo Phó Thủ tướng, thành phố cần làm rõ khả năng thu xếp vốn, nhiên liệu, đấu nối và tiến độ thực hiện trước khi đề xuất phương án đầu tư. Đồng thời, đẩy mạnh tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải và phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại những nơi đủ điều kiện.