Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng thế danh là Vũ Đức Nghiệp (SN 1929), quê quán tại tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp xuất gia khi còn nhỏ tại chùa Miễu, sau đó được đào tạo và tu học với các bậc tôn túc như Tổ Tuệ Tạng và Hòa thượng Thích Tâm Thi tại miền Bắc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Ảnh: Báo Giác Ngộ).

Trong quá trình học tập, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp sang Hoa Kỳ nghiên cứu và đạt học vị Thạc sĩ tại Đại học Yale, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Columbia. Trước năm 1975, Trưởng lão Hòa thượng từng phụ trách công tác đối ngoại, đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam và Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn.

Với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngài là một trong những vị giáo phẩm được thỉnh tham gia chứng minh cho Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, làm giới sư tại nhiều Đại giới đàn, Viện chủ và Trưởng tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm (TPHCM), Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng Ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh…

Trước khi viên tịch, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp được Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ X suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh. Thời gian qua, do tuổi cao, bệnh duyên, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đã được các bác sĩ và chư tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm tận tình chăm sóc.