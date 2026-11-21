- Với mục tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt tối thiểu 11%/năm, tỉnh Ninh Bình đã và đang tập trung cao để kiên định mục tiêu đã đề ra.

Để duy trì được tốc độ tăng trưởng 2 con số trong thời gian dài, tỉnh ngoài việc phát huy tối đa tiềm năng lợi thế nội lực thì cần phải thu hút đầu tư, huy động nguồn lực lớn từ bên ngoài. Để đạt mục tiêu này, tỉnh xác định phải đột phá trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Do vậy đột phá đầu tiên mà tỉnh xác định trong Nghị quyết đại hội và Quy hoạch tỉnh đó là tập trung cao độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thông minh; trước hết là hạ tầng giao thông (sân bay, cảng biển, đường sắt, các tuyến giao thông huyết mạch) và hạ tầng du lịch xanh... Trọng tâm là xây dựng hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và quốc tế, đa phương thức.

Điều này giống như câu chuyện bắt cá. Trước đây chúng ta bắt cá thủ công chỉ được một con một lần, nay muốn bắt được nhiều con một lần thì phải đan vợt bắt cá. Ninh Bình xác định đột phá về hạ tầng giao thông là đan vợt để bắt cá.

- Chính xác hơn là Ninh Bình đang dần khẳng định mình từ một tỉnh "đi qua" thành một "trung tâm kết nối" để làm nổi bật lợi thế về vị trí địa lý là tỉnh nằm ở phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng, cửa ngõ miền Bắc, nơi tiếp giáp và kết nối của 3 vùng: Đồng bằng sông Hồng - Bắc miền Trung - Tây Bắc bộ.

Muốn được như vậy thì ngoài việc tạo cho tỉnh là vùng đất đáng đến thì việc xây dựng và tạo nên các kết nối về giao thông đủ lớn, thuận lợi là hết sức quan trọng. Cụ thể như, đường bộ có cao tốc Bắc - Nam CT01 đi qua với 8 nút giao, điểm đầu của tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng CT08 với 7 nút giao; điểm đầu giảm tải giao thông phía Nam vào Hà Nội tại đường Vành đai 5 Thủ đô; 3 ga đường sắt tốc độ cao; có sân bay quốc tế; cảng nước sâu gắn với Khu kinh tế Ninh Cơ được Thủ tướng phê duyệt là đầu mối giao thông, trung chuyển thương mại quốc gia và quốc tế quan trọng, đây là một lợi thế quan trọng để Ninh Bình phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức, tăng khả năng kết nối liên vùng và quốc tế.

Tỉnh cũng đang đề xuất Trung ương bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc kết nối vùng Tây Bắc với Khu kinh tế ven biển Ninh Cơ, điểm đầu từ cao tốc Phú Thọ - Sơn La tại Mai Châu nối về cao tốc Bắc Nam tại Tam Điệp và nối với Khu kinh tế Ninh Cơ (đoạn qua Ninh Bình sử dụng tuyến đường Đông - Tây tỉnh đã đầu tư).

- Một trong những tuyến giao thông hết sức quan trọng nhằm kết nối, giảm chi phí logistics cho các vùng khu vực kinh tế trọng điểm duyên hải Bắc Trung bộ và duyên hải phía Bắc đó là cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT08). Tuyến cao tốc này qua tỉnh Ninh Bình có 3 dự án: Dự án cầu Tam Tòa qua sông Đáy đã hoàn thành; dự án qua tỉnh Ninh Bình cũ 25km đang quyết liệt thi công và dự kiến quý 2/2027 hoàn thành; dự án qua tỉnh Nam Định (cũ) thì tỉnh đã hoàn thành GPMB, chủ đầu tư là tỉnh Hưng Yên thực hiện theo hình thức đầu tư PPP đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuyến cao tốc này hoàn thành sẽ thuận lợi cho kết nối các khu vực kinh tế lớn với cảng Hải Phòng hiện tại và cảng nước sâu Ninh Cơ sau này.

- Việc bổ sung quy hoạch và thu hút đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình là một nhiệm vụ lớn của tỉnh trong giai đoạn này.

Cục Hàng không Việt Nam đã được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ, đang phối hợp với tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan lập quy hoạch để tạo cơ sở để thu hút đầu tư. Tỉnh đang kỳ vọng đây là một cú hích lớn cho phát triển công nghiệp, du lịch và đặc biệt là logictis vận tải khi đây hình thành một cảng hành khách 10 triệu khách/năm kết hợp là cảng hàng hóa (Cargo) lớn khu vực phía Bắc.

- Xây dựng Ninh Bình đến năm 2030 là đô thị loại I, đô thị trung tâm quốc gia với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo có thương hiệu khu vực và quốc tế là một mục tiêu xuyên suốt của tỉnh. Việc phát triển hạ tầng giao thông và hình thành các trục đô thị mới tại Ninh Bình cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị với trách nhiệm bảo tồn các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An.

Hình thành các trục đô thị mới nhưng không phát triển đô thị hóa tràn lan, không gian phát triển được tổ chức thành các khu vực có chức năng khác nhau, định hướng phát triển đô thị tập trung về phía Đông, gắn với trục phát triển Bắc - Nam; đồng thời tổ chức vành đai chức năng dịch vụ bao quanh Di sản thế giới Tràng An.

Việc phát triển hạ tầng giao thông theo hướng tránh tác động trực tiếp đến vùng lõi, lựa chọn hướng tuyến giao thông trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động đến cảnh quan di sản. Ngoài ra, tỉnh cũng ưu tiên các tuyến đường vành đai, đường kết nối liên vùng ở khu vực ngoài vùng lõi; hạn chế mở rộng đường lớn, xây dựng cầu vượt, hầm xuyên núi và các công trình giao thông quy mô lớn trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, còn kiểm soát tải trọng, tiếng ồn, bụi, rung chấn và lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ di sản, hướng tới giao thông xanh, thân thiện môi trường. Tổ chức các bãi đỗ xe tập trung bên ngoài vùng lõi, kết hợp phương tiện vận chuyển thân thiện môi trường để đưa khách vào khu di sản.

- Theo tôi, khi Ninh Bình chuyển dịch sang mô hình công nghiệp xanh, phát triển các sản phẩm như ô tô điện, máy công trình điện và các ngành công nghiệp công nghệ cao thì quy hoạch giao thông công cộng và hạ tầng đô thị cũng phải chuyển đổi tương ứng. Không thể phát triển công nghiệp xanh nhưng vẫn duy trì một hệ thống đô thị phụ thuộc quá lớn vào phương tiện cá nhân, tiêu hao nhiều năng lượng và gây áp lực lên môi trường.

Quy hoạch tỉnh đã định hướng xây dựng hệ sinh thái giao thông và đô thị xanh, thông minh, kết nối đồng bộ với hệ sinh thái công nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Phát triển giao thông công cộng xanh, từng bước chuyển đổi hệ thống xe buýt truyền thống sang xe buýt điện; hình thành các tuyến xe buýt điện kết nối Hoa Lư - Nam Định - Phủ Lý, tổ chức các tuyến xe buýt kết nối khu công nghiệp với khu dân cư, khu đô thị và các khu vực tập trung đông công nhân, phát triển xe buýt điện cỡ nhỏ, xe trung chuyển điện tại khu vực du lịch Tràng An, Tam Cốc, Bái Đính, Vân Long, Tam Chúc...

- Theo tôi, để các công trình giao thông trọng điểm có thể về đích đúng tiến độ, thậm chí vượt tiến độ, cần giải quyết đồng thời hai vấn đề: mặt bằng phải đi trước một bước, nguồn vốn phải được chuẩn bị đủ và phân bổ đúng thời điểm.

Thực tế cho thấy, giải phóng mặt bằng và huy động vốn không đơn thuần là vấn đề thủ tục hành chính hay bố trí ngân sách, mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chia sẻ của người dân và sự tham gia thực chất của cộng đồng doanh nghiệp.

Tỉnh luôn xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ của chính quyền địa phương, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp, điểm quan trọng là phải chuyển từ cách làm thụ động, dự án khởi công mới tập trung giải phóng mặt bằng, sang chủ động thực hiện các bước chuẩn bị mặt bằng ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Thành lập tổ công tác hoặc ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm; xây dựng tiến độ giải phóng mặt bằng đến từng xã, từng khu vực, từng nhóm hộ dân; kịp thời giải quyết những vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Lấy sự đồng thuận của người dân làm nền tảng trong công tác giải phóng mặt bằng. Đa dạng hóa nguồn vốn, lấy ngân sách nhà nước làm vốn mồi để thu hút đầu tư tư nhân.

Đối với một tỉnh có nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội lớn như Ninh Bình, nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước thì sẽ khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển.

Ninh Bình có quy mô vừa phải do đó việc nguồn vốn PPP trong hạ tầng kỹ thuật chưa nhiều nhưng chính từ việc thời gian dài nhà nước đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ có tính trọng tâm, trọng điểm nên đã huy động được một lượng lớn nguồn lực của doanh nghiệp và người dân để đầu tư hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội như là các KCN, CCN, khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, khu vui chơi giải trí…

- Tôi muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tỉnh Ninh Bình một thông điệp: Hạ tầng giao thông đã và đang đi trước một bước, với tư duy phải đột phá, quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, đầu tư từng bước đồng bộ và phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả và tính bền vững làm thước đo.

Trong thời gian tới hạ tầng giao thông Ninh Bình sẽ đáp ứng đồng bộ kết nối các trục, hành lang, các trung tâm phát triển của tỉnh như Quy hoạch tỉnh đã xác định: Một trục động lực (Trục động lực hành lang kinh tế Bắc - Nam); Hai đầu phát triển (phía Bắc và phía Nam tỉnh); Ba cực phát triển (khu vực đô thị Hoa Lư, khu vực đô thị Nam Định, khu vực đô thị Phủ Lý); Bốn vùng kinh tế (vùng kinh tế trung tâm, vùng kinh tế ven biển, vùng đồng bằng nội địa, vùng kinh tế Tây Bắc tỉnh); Năm tuyến hành lang kinh tế (hành lang kinh tế du lịch, hành lang kinh tế ven biển, hành lang phát triển dọc sông Đáy, hành lang kết nối Tây Bắc - Đông Nam, hành lang phát triển dọc sông Hồng).

Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, Ninh Bình sẽ từng bước hình thành một hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xanh và thông minh; không chỉ tạo động lực tăng trưởng trước mắt mà còn kiến tạo nền tảng phát triển cho nhiều thế hệ mai sau. Đó chính là nền tảng để Ninh Bình bứt phá, vươn lên và cất cánh trong giai đoạn phát triển mới.

Xin cảm ơn ông!

Nội dung: Thái Bá

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

21/11/2026 - 06:13