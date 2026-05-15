Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với TPHCM về tăng trưởng 2 con số

Ngày 15/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI Phan Văn Mãi cùng Đoàn công tác Quốc hội có buổi làm việc với UBND TPHCM, UBND TP Đồng Nai, UBND tỉnh Tây Ninh về việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số và các dự án quan trọng quốc gia.

Hội nghị còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND 2 tỉnh, thành và lãnh đạo sở, ngành, đơn vị thuộc 3 địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, buổi làm việc nhằm kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và đề xuất để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Qua các nội dung được trao đổi, các đơn vị sẽ tìm giải pháp thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2026 là năm khởi đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030). Đây cũng là thời điểm các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việc thúc đẩy liên kết giữa 3 địa phương thông qua dự án hạ tầng giao thông là yếu tố quyết định để tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Sau khi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chủ động và quyết liệt của các địa phương trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội. Các địa phương cần nêu những các khó khăn lớn cần tập trung giải quyết để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm cũng như các vướng mắc về quy trình đầu tư, vốn và cơ chế phối hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI Phan Văn Mãi (Ảnh: Hoàng Quy).

Báo cáo về kết quả triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, các quyết định, kế hoạch được xây dựng theo hướng chi tiết, xác định rõ mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% cùng các chỉ tiêu về đầu tư, năng suất lao động, giải ngân vốn đầu tư công, kinh tế số, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Quý I/2026, GRDP của TPHCM tăng 8,27%, cao nhất cùng kỳ trong 10 năm qua. Một số lĩnh vực ghi nhận mức tăng mạnh như vận tải kho bãi tăng 112,18%; giáo dục và đào tạo tăng 110,66%; thông tin và truyền thông tăng 109,44%.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiếp nhận, xử lý 108 hồ sơ đất đai của tổ chức; trả lời 287 kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; phản hồi 1.200 văn bản của sở, ngành, UBND phường, xã; trình UBND thành phố 441 văn bản giải quyết hồ sơ đất đai. Thành phố cũng đã tham mưu tháo gỡ 143/149 dự án chậm đưa đất vào sử dụng, đạt tỷ lệ 95,97%.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

TPHCM đồng thời triển khai các kế hoạch tháo gỡ khó khăn cho công trình, dự án tồn đọng, thành lập tổ công tác đặc biệt để chỉ đạo xử lý vướng mắc. Năm 2026, thành phố đã phân bổ 87,5% vốn đầu tư công và đặt mục tiêu hoàn thành phân bổ toàn bộ trong tháng 5, phấn đấu giải ngân cả năm đạt 100% kế hoạch.

TPHCM cũng định hướng thu hút vốn chiến lược thông qua khai thác quỹ đất quanh các ga metro theo mô hình TOD và thành lập khu thương mại tự do để thu hút các dự án quy mô lớn. Trong cải cách hành chính, TPHCM tiếp tục rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ, đẩy mạnh số hóa quy trình giải quyết.