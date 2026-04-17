Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc Vĩnh Long

Ngày 17/4, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long năm 2026, diễn ra tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (xã Trung Thành).

Sự kiện có sự góp mặt của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, cùng đông đảo người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức tôn giáo.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Ngày hội là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Bà nhấn mạnh, đây là dịp để tiếp tục bồi đắp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc – nguồn sức mạnh to lớn đã đồng hành cùng dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Vĩnh Long được đánh giá là nơi hội tụ và giao thoa văn hóa của đồng bào các dân tộc, tạo nên bức tranh đa sắc về phong tục, tôn giáo và lối sống đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ. Sự hòa quyện giữa chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển đã tạo nên nền tảng quan trọng để Vĩnh Long vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc và các tôn giáo trong tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Bà yêu cầu tỉnh cần xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị.

Trong đó, Vĩnh Long cần tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng dân tộc và tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào. Ưu tiên giải quyết các vấn đề bức thiết liên quan đến đời sống và sinh kế của nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Đồng thời, phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị Vĩnh Long tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực và môi trường đầu tư kinh doanh.

Ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, chương trình trực tiếp nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc. Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, đổi mới công tác dân vận, góp phần xây dựng chính quyền địa phương hoạt động thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho nhân dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà tại ngày hội (Ảnh: CTV).

Vĩnh Long hiện có 373.000 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 11,03% dân số của tỉnh. Mỗi dân tộc đều có đặc trưng, vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 817 đồng bào các dân tộc thiểu số là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 203 đại biểu HĐND các cấp, minh chứng cho vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định và nâng cao của đồng bào các dân tộc trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long cam kết tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030, đặc biệt là không để bất kỳ dân tộc nào, bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng tỉnh Vĩnh Long 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 800 triệu đồng; tặng quà đến các tổ chức tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc của tỉnh.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và tham quan không gian tái hiện các hoạt động trong đời sống sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ đặc trưng của đồng bào các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm trong khuôn khổ ngày hội.