Ngày 18/11, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2026” cho 72 doanh nghiệp và 100 doanh nghiệp được lựa chọn vào Bảng xếp hạng TOP 100 VARI 2026.

Chủ tịch Tổng hội Hồ Xuân Hùng (nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) nhấn mạnh nông nghiệp không chỉ là một ngành kinh tế quan trọng mà còn đóng vai trò cội nguồn sinh kế, nền tảng văn hóa và sức bền của đất nước.

Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Ảnh: Hồng Bích).

“Phía sau mỗi hạt gạo, giọt sữa, trái ngọt hay sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao là mồ hôi trên đồng ruộng, là trí tuệ của nhà khoa học, sự tận tâm của người lao động và bản lĩnh của những doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm. Mỗi thương hiệu được người tiêu dùng tin yêu chính là kết tinh của một hành trình bền bỉ như thế”, ông Hùng khẳng định.

Năm nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thị trường đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Biến đổi khí hậu, thiên tai và chi phí sản xuất tiếp tục tạo sức ép đối với nông nghiệp. Nhưng theo ông Hùng, chính trong thử thách đó càng thấy rõ sức sáng tạo, tinh thần liên kết và ý chí vươn lên của nông dân, hợp tác xã và cộng đồng doanh nghiệp Việt.

72 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu được tôn vinh không chỉ là kết quả của quá trình bình chọn mà còn lan tỏa những câu chuyện về sự kiên trì giữ chất lượng, xây dựng niềm tin, chinh phục thị trường và khẳng định giá trị Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho rằng qua nhiều năm triển khai, chương trình đã góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp, nông sản, giống, vật tư và thiết bị phục vụ sản xuất; kết nối thương hiệu với thị trường, khuyến khích đổi mới và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Sự kiện cũng là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nông dân thu hoạch lúa ở miền Tây (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong khi đó, ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, thông tin chương trình khảo sát, xếp hạng và công bố tín nhiệm doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững năm 2026 (VARI 2026) áp dụng thang điểm 100, gồm 6 nhóm tiêu chí: Năng lực tài chính; uy tín thị trường; đổi mới và công nghệ; đóng góp cho ngành nông nghiệp; phát triển bền vững; quản trị doanh nghiệp.

Kết quả đã ghi nhận những doanh nghiệp có năng lực, uy tín và đóng góp tích cực cho ngành; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, sử dụng tài nguyên hợp lý và tăng cường liên kết với người nông dân.

“Việc doanh nghiệp chưa có tên trong bảng xếp hạng không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thiếu uy tín hoặc không đáp ứng các chuẩn mực chất lượng”, ông Ngọc nêu rõ.