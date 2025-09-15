Phê duyệt khu đất hơn 3.800m2 tại TPHCM làm nhà ở xã hội cho công an

UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an trên địa bàn.

Dự án được xây trên khu đất 3.848m2 tại số 165/5 Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, TPHCM (quận 6 cũ). Công trình được xây tối đa 18 tầng, gồm hạng mục nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ.

Khu đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng công an tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Khu đất chuẩn bị cho dự án từng là nhà xưởng của một doanh nghiệp sản xuất lưới thép. Chính quyền địa phương đã hoàn tất thu hồi, giải phóng mặt bằng khu đất này.

Dự kiến, khu nhà ở xã hội này đảm bảo nơi ở cho gần 1.000 nhân khẩu. Tổng diện tích sàn xây dựng, số lượng căn hộ... sẽ được xác định trong quá trình thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 643 tỷ đồng. Bộ Công an thực hiện lựa chọn nhà đầu tư cho dự án. Sở Xây dựng TPHCM sẽ hướng dẫn nhà đầu tư xác định tổng mức đầu tư chính thức ở các bước tiếp theo.

Công trình sẽ được xây dựng trong tối đa 24 tháng kể từ ngày Bộ Công an ban hành quyết định giao chủ đầu tư.

Cũng trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, đôn đốc các đơn vị sớm mở rộng hẻm 165 Nguyễn Văn Luông theo quy hoạch để đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông.