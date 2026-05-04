Phát triển các doanh nghiệp quân đội thành tập đoàn kinh tế

Ngày 4/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương mở rộng.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến về việc sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2026-2030; xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và một số nội dung quan trọng khác.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu đã báo cáo, đề xuất Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về nội dung sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2026-2030.

Qua thảo luận, các ý kiến đều thống nhất, trước mắt tiếp tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có cùng chức năng nhiệm vụ, kết hợp với đầu tư nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế đất nước trong tình hình mới.

Trong quá trình hoạt động, phát triển của doanh nghiệp, xác định lộ trình đến năm 2030 hình thành các doanh nghiệp có khả năng, điều kiện để thành lập các tập đoàn kinh tế.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời Đại tướng Phan Văn Giang cũng chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh, gọn, hoạt động hiệu quả; từng bước tự chủ hoàn toàn công nghệ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay có 13 tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Quốc phòng gồm: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET), Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipec), Tổng công ty Đông Bắc, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Ba Son, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Thành An, Tổng công ty Thái Sơn, Tổng công ty 319, Tổng công Sông Thu, Ngân hàng TMCP Quân đội.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác năm 2025, tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.