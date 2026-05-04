Phạt nặng tài xế xe tải làm rơi lượng lớn bùn đất trên phố Láng Hạ

Ngày 4/5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 3 vừa lập biên bản xử phạt với anh Đ.V.T. (SN 2001, quê Bắc Ninh), do có hành vi điều khiển ô tô tải làm rơi vãi bùn đất ra đường và điều khiển xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định. Cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt đối với chủ phương tiện nêu trên.

Theo Nghị định 168/2024, tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 34,5 triệu đồng; lái xe bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, chủ phương tiện bị tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 2 tháng.

Tài xế T. chở bùn đất làm rơi vãi ra phố Láng Hạ (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 4/5, tài xế Đ.V.T. điều khiển ô tô tải Howo BKS 99B-112.xx trên tuyến phố Láng Hạ và làm rơi vãi lượng lớn bùn đất xuống đường (kéo dài từ khu vực số nhà 46 đến số nhà 116 Láng Hạ), gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 3 đã cử tổ công tác đến hiện trường kiểm tra, xử lý vi phạm. Lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn, tránh khu vực mặt đường trơn trượt do bùn đất; đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường và đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện thu dọn hiện trường.

Lực lượng chức năng dọn dẹp đống bùn đất rơi vãi trên đường (Ảnh: Ngọc Tiến).

Tại cơ quan công an, tài xế Đ.V.T. trình bày, vào sáng sớm cùng ngày, anh này chở bùn đất từ công trình hồ Giảng Võ, khi đang lưu thông trên phố Láng Hạ thì phát hiện phần bưởng sau xe bị bục nên đã chủ động dừng xe, liên hệ đơn vị thi công đến phối hợp xử lý.

CSGT sau đó xác định, chiếc ô tô của tài xế T. điều khiển dù có che chắn nhưng vẫn để vật liệu rơi vãi ra đường; đồng thời qua kiểm tra cho thấy kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Chiếc ô tô tải do tài xế T. điều khiển có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi vận chuyển vật liệu cần chấp hành nghiêm quy định về che chắn, không để rơi vãi ra đường; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn và tránh gây ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị.