Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hoa Kỳ trao đổi tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ (Ảnh: TTXVN).

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, tối 17/11, tại Manila, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo vui mừng ghi nhận quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ tiếp tục tiến triển mạnh mẽ và toàn diện về mọi mặt, trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và những lĩnh vực ưu tiên mới, bao gồm kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản thiết yếu và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, tin cậy.

Về kinh tế - thương mại, Hoa Kỳ hiện là đối tác lớn thứ hai của ASEAN, cả về kim ngạch thương mại hai chiều và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 550,5 tỷ USD, tổng vốn FDI từ Hoa Kỳ vào ASEAN đạt gần 30 tỷ USD.

Trong trao đổi, lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao vai trò, đóng góp của Hoa Kỳ và cá nhân Tổng thống Donald Trump đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Tổng thống Donald Trump khẳng định Hoa Kỳ coi trọng vai trò của ASEAN và cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng có lợi.

Các nhà lãnh đạo nhất trí nỗ lực hơn nữa nhằm phát huy tối đa tiềm năng hợp tác, triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Hoa Kỳ giai đoạn 2026-2030 và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2027, tạo những động lực và xung lực mới cho quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ.

Chia sẻ tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh những cam kết của Hoa Kỳ và cá nhân Tổng thống Donald Trump đối với ASEAN.

Để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại cân bằng, bền vững và cùng có lợi.

Thủ tướng đề nghị đưa kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng trở thành các trọng tâm hợp tác của ASEAN và Hoa Kỳ, đồng thời củng cố nền tảng chính trị và nâng tầm hợp tác vì hòa bình và an ninh chung.

Trong trao đổi song phương với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Tổng thống đã quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi trên tinh thần xây dựng để sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng.

Tổng thống Donald Trump bày tỏ ghi nhận các đề nghị và giao các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, trao đổi với phía Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao G20 tại Miami vào tháng 12/2026.

Thủ tướng trân trọng mời Tổng thống thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ đã thông qua Tuyên bố chung về 10 nguyên tắc đối tác công tư nhằm ứng phó với lừa đảo trực tuyến.