Ngày 22/11, Công an TP Quảng Ninh cho biết, khoảng 20h30 ngày 16/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại đường thôn 1, xã Quảng Hà, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện ô tô tải van biển số 29D-017.xx có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lái xe cùng số xúc xích không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 35 thùng xúc xích, mỗi thùng nặng 15kg, tổng trọng lượng 525kg.

Tài xế N.T.D. (SN 1991, trú tại xã Quảng Hà) không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên.

Tổ công tác đã lập hồ sơ, bàn giao toàn bộ số xúc xích cho Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo lực lượng CSGT, thời điểm cuối năm, hoạt động vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc có xu hướng gia tăng. Đội CSGT đường bộ số 3 sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến giao thông đường bộ.