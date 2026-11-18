Theo thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 18/11, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m3 đất, qua đó phát hiện và quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 5 bộ có kèm theo di vật.

Lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Tính lũy kế trong đợt 2 (từ ngày 15/10 đến hết ngày 18/11), lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 306 bộ hài cốt liệt sĩ đơn lẻ. Trước đó, trong đợt 1, đơn vị đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng theo quy định.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/11, toàn bộ chiến dịch tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập được 1.037 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong số này, có 1.004 hài cốt được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể.