Phát hiện rùa núi viền quý hiếm, người dân báo cơ quan chức năng

Ngày 3/6, Công an xã Trung Lý (Thanh Hóa) phối hợp với lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tiếp nhận một cá thể rùa do ông Ngân Văn Đức (trú tại bản Pá Quăn, xã Trung Lý) phát hiện, giao nộp.

Cá thể rùa núi viền quý hiếm do người dân giao nộp (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Công an xã Trung Lý phối hợp với Trạm Kiểm lâm Pá Quăn (thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa) kiểm tra, xác định đây là cá thể rùa núi viền, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cần được quản lý và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Công an xã Trung Lý khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc tiếp nhận động vật hoang dã cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an, kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Người dân tuyệt đối không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hoặc vận chuyển trái phép động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý hiếm. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.