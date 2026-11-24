Ngày 24/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ký thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2023 (trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh với TPHCM).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa ký ban hành kết luận thanh tra (Ảnh: Trang Nguyệt).

Thanh tra Chính phủ phát hiện giai đoạn 2016-2019 có 5/11 cơ quan ở Bà Rịa - Vũng Tàu không làm báo cáo công tác phòng chống tham nhũng một số năm, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điều này không đúng với quy định của Chính phủ.

Trong các năm 2017-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa - Vũng Tàu có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng nhưng về nội dung và bố cục đều giống nhau, không đúng với Luật Phòng, chống tham nhũng.

Nhiều cơ quan, đơn vị không đưa nội dung trọng tâm về kiểm soát quà tặng và xung đột lợi ích vào Quy tắc ứng xử, theo thanh tra, là chưa thực hiện đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không ban hành văn bản chỉ đạo chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; không phê duyệt kế hoạch chung giữa các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 43 Luật Phòng, chống tham nhũng.

Một số sở, ngành và UBND cấp huyện chưa thực hiện phê duyệt kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ hàng năm và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác với người có chức vụ, quyền hạn.

Sở GTVT, Sở Kế hoạch và Đầu tư không xây dựng kế hoạch hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập các năm theo quy định. Sở Xây dựng không thực hiện báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện UBND thành phố Vũng Tàu, UBND thị xã Phú Mỹ, Sở Kế hoạch và Đầu tư không có biên bản niêm yết công khai, biên bản kết thúc niêm yết công khai; bản tiếp nhận bản kê khai, biên bản giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập.

Nhiều cơ quan ở Bà Rịa - Vũng Tàu vi phạm trong thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập (Ảnh minh họa: AI).

Giai đoạn 2016-2023, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ (Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư) tiến hành thanh tra và ban hành 8 kết luận thanh tra tại tỉnh này. Kiểm toán Nhà nước kiểm toán ngân sách các năm 2016-2022.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ tổ chức ban hành 1/8 kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra. 7 kết luận thanh tra không thực hiện ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra. Điều này không đúng với Nghị định số 33/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Từ đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TPHCM tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, có trách nhiệm làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân liên quan.

Trên cơ sở kết quả rà soát, nếu có đủ căn cứ, cơ sở, UBND TPHCM tổ chức xem xét trách nhiệm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra phải được TPHCM báo cáo Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.