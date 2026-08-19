Phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý nhà đất dôi dư ở Bộ Y tế

Thông báo Kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Y tế được Thanh tra Chính phủ công bố chiều 19/8 cho thấy Bộ này đang quản lý 210 cơ sở nhà đất, trong đó 73 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Trụ sở Bộ Y tế ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Hàng loạt bệnh viện được Thanh tra Chính phủ nêu tên

Theo kết luận, Bộ Y tế tổng hợp báo cáo, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của một số đơn vị chưa đúng hướng dẫn. 7 nhà, đất không thuộc diện sắp xếp nhưng Bộ Y tế vẫn phân loại để đưa vào diện sắp xếp lại, xử lý, không đúng đối tượng, vi phạm theo quy định của Chính phủ.

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương có tài sản chưa thanh lý phục vụ dự án, vẫn đang sử dụng nhưng hạch toán giảm tài sản từ năm 2017, vi phạm quy định của Chính phủ.

Bộ Y tế không ban hành quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 3 đơn vị (Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, Nghệ An; Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương; Viện Kiểm định quốc gia Vắc xin và sinh phẩm y tế) khi đã quá thời hạn 30 ngày sau khi nhận được ý kiến của UBND tỉnh, không đúng với Nghị định số 03/2025 của Chính phủ.

Cũng tại kết luận thanh tra, Bộ Y tế phê duyệt phương án sắp xếp giữ lại, tiếp tục sử dụng đối với 11 cơ sở nhà đất theo hình thức công văn không đúng Nghị định 03/2025. Trường Đại học Y Hà Nội chưa thực hiện chuyển mô hình hoạt động và chuyển cơ sở vật chất của hai bệnh viện (Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương).

Thanh tra Chính phủ phát hiện một số nhà đất dôi dư đã được phê duyệt phương án từ năm 2011 nhưng đến hết tháng 4 vừa qua chưa thực hiện xong. Trong đó có 3 cơ sở thời gian bỏ trống, không sử dụng liên tục quá 12 tháng, vi phạm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đến ngày 30/4 có 10 cơ sở nhà đất được phê duyệt phương án sắp xếp, bỏ trống và không có nhu cầu sử dụng gồm: Cơ sở của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tại xã Phú Cát, Hà Nội bỏ trống dưới 6 tháng; Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên ở 33 Lý Thường Kiệt, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk và 176 Điện Biên Phủ (phường Buôn Ma Thuột) bỏ trống trên 12 tháng.

Qua kiểm tra thực địa, cơ quan thanh tra thấy 6 đơn vị có sử dụng nhà, đất cho thuê, liên doanh, liên kết gồm: Bệnh viện Châm cứu Trung ương; Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương; Bệnh viện Hữu Nghị; Đại học Y Hà Nội; Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Phổi Trung ương.

Trong đó, Bệnh viện Hữu Nghị cho thuê mặt bằng để thực hiện các hoạt động phụ trợ không lập hồ sơ đề nghị khai thác tài sản công để báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt. Bệnh viện Châm cứu Trung ương và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương sử dụng một phần diện tích nhà, đất ngoài phạm vi đề án được phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện từ năm 2014 đến nay Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Cơ sở tại số 81 Lý Thánh Tông (phường Đồ Sơn, Hải Phòng), cho thuê tài sản khi chưa có đề án được duyệt; sử dụng tài sản công không đúng mục đích được giao; cho thuê không thông qua đấu giá.

Từ ngày 25/3 đến nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không thực hiện một số nội dung về quản lý tài sản công này, gồm: Không lập, quản lý hồ sơ tài sản công; không thực hiện hạch toán kế toán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản công; không lập báo cáo kê khai biến động tài sản công...

Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Ảnh: BV Châm cứu TW).

Phải kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm

Từ kết quả trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất và việc quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

“Bộ Y tế tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp để xảy ra vi phạm trong quản lý sử dụng nhà, đất cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định; chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng nhà đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa thất thoát, lãng phí”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện sắp xếp, xử lý nhà đất và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm.

Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quản lý tài sản công cũng như thực hiện hạch toán, kiểm kê, kê khai biến động và cập nhật đầy đủ dữ liệu tài sản công theo quy định.