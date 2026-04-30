Phát hiện nhiều mẩu xương khi trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn

Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan vừa trục vớt thành công một vật thể, bước đầu xác định là xe tăng bị vùi lấp suốt 51 năm dưới vùng biển Quy Nhơn.

Trục vớt thành công xe tăng bị vùi lấp suốt 51 năm dưới biển Quy Nhơn (Ảnh: Công Sơn).

Theo thông tin ban đầu, phương tiện này có kích thước rộng khoảng 3m, cao 2,7m, dài gần 6m (không tính nòng pháo). Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết chưa đủ cơ sở để xác định cụ thể xe tăng thuộc đơn vị nào, nhiều chi tiết liên quan đang được làm rõ.

Dấu tích cho thấy phương tiện nhiều khả năng bị phá hủy trong quá trình rút lui tại khu vực cảng quân sự Quy Nhơn vào cuối tháng 3/1975, sau đó bị vùi sâu dưới cát biển. Trải qua thời gian dài, thân xe bị rỉ sét, mất tháp pháo và chỉ lộ ra khi thủy triều xuống thấp.

Trong quá trình trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện bên trong và xung quanh phương tiện nhiều vật dụng quân sự, gồm súng các loại, đạn và băng đạn cỡ 12 ly, cùng 9 đầu đạn pháo 120 ly còn nguyên kíp nổ.

Nhiều khẩu súng được tìm thấy nằm quanh khu vực xe tăng bị vùi lấp dưới biển (Ảnh: Doãn Công).

Đáng chú ý, tại hiện trường lực lượng chức năng còn phát hiện một số mẩu xương và vật dụng cá nhân như dây chuyền inox, giày.

Các hiện vật được lưu giữ, bảo quản để phục vụ công tác xác minh danh tính cũng như nguồn gốc chiếc xe tăng, góp phần làm rõ những bí ẩn liên quan đến phương tiện này sau hơn nửa thế kỷ.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, các hiện vật sẽ được đưa về xưởng sửa chữa của Phòng Hậu cần - Kỹ thuật để đánh giá chất lượng và đề xuất phương án xử lý tiếp theo.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều mẩu xương, giày trong quá trình trục vớt (Ảnh: Doãn Công).

Như Dân trí đã thông tin, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh vật thể nghi là bộ phận xe tăng xuất hiện tại khu vực bãi biển Quy Nhơn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã cử lực lượng kiểm tra, khoanh vùng bảo vệ hiện trường. Theo đơn vị này, bước đầu nhận định đây có thể là xác hoặc phần vỏ xe tăng của quân đội chế độ cũ bị bỏ lại khi rút lui bằng đường biển.

Sau khi hoàn tất công tác rà soát bom mìn, bảo đảm an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phương án trục vớt.

Trước đó, khu vực này từng ghi nhận và trục vớt một số bộ phận xe tăng, song đều trong tình trạng hư hỏng nặng, không còn khả năng trưng bày.