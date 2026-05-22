Phát hiện người phụ nữ bị ngất ven đường, CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu

Khoảng 14h30 ngày 22/5, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 do Thiếu tá Phạm Văn Phúc làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ 422, đê Tả Đáy, khu vực liên xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng.

Bà H. tại bệnh viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi tổ công tác di chuyển đến khu vực gần Trường THCS Nguyễn Văn Huyên thì phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS 30M6-1572, bị ngất trên vỉa hè.

Ngay lập tức, tổ công tác đã tiếp cận, kiểm tra tình trạng sức khỏe nạn nhân, đồng thời báo cáo ban chỉ huy đơn vị. Nhận thấy người phụ nữ đã bất tỉnh, cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng, cùng người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Hoài Đức để cấp cứu.

Tại bệnh viện, qua giấy tờ tùy thân xác định người phụ nữ là bà N.T.H. (SN 1971, ở xã Sơn Đồng, Hà Nội). Sau khi được các y bác sĩ chăm sóc, sức khỏe bà H. đã dần ổn định và hồi phục.

CSGT đưa bà H. tới bệnh viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ việc là do bà H. có tiền sử bệnh lý, nạn nhân làm việc trực tiếp dưới thời tiết nắng nóng trong thời gian dài dẫn đến choáng, ngất.

Ngay trong chiều cùng ngày, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 đã liên hệ với gia đình để đến bệnh viện chăm sóc và đưa bà H. về nhà an toàn.

Tại bệnh viện, đại diện gia đình bà H. đã viết thư, gửi lời cảm ơn tới cán bộ chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 9 vì tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời và tận tình giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn.