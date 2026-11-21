Ngày 21/11, lãnh đạo UBND xã Hạ Bằng xác nhận một nam thanh niên được phát hiện tử vong trên địa bàn vào sáng cùng ngày. Sau khi nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã đến hiện trường xác minh.

Đại diện Đảng ủy xã Hạ Bằng cho biết nạn nhân không phải người địa phương. Theo Công an xã Hạ Bằng, nam thanh niên 18 tuổi, quê Sơn La, mới đến địa phương chơi hơn một ngày trước khi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu cho thấy trước đó nam thanh niên đã nhắn tin cho một người bạn. Từ những thông tin đang xác minh, cơ quan chức năng bước đầu nhận định vụ việc có thể liên quan đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể chưa được kết luận.

Công an xã Hạ Bằng đang cùng các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau sự việc, Công an xã Hạ Bằng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trẻ, giữ bình tĩnh khi đối diện khó khăn, biến cố trong cuộc sống. Người gặp khủng hoảng tinh thần nên chia sẻ với người tin cậy và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.