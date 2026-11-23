Hơn 1.500 chiếc bẫy được phát hiện

Ngày 23/11, ông Lê Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng thành phố Đà Nẵng, cho biết trong 11 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.854 bẫy thú (bao gồm bẫy kẹp, bẫy dây...) tại hai khu vực rừng Sơn Trà và Hải Vân.

Trong đó, riêng rừng Sơn Trà có 1.571 bẫy. Theo ông Sơn, việc tuần tra, truy quét và tháo gỡ bẫy thú tiêu tốn nhiều công sức, đồng thời tiềm ẩn rủi ro do địa hình rừng núi phức tạp.

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, việc người dân, du khách tự do ra vào bán đảo Sơn Trà nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ là một trong những yếu tố có thể bị các đối tượng lợi dụng để xâm nhập trái phép vào rừng.

Gần nhất, ngày 20/10, lực lượng chức năng phát hiện một cá thể khỉ mắc bẫy kẹp phía trước khu vực một khu du lịch trên bán đảo Sơn Trà. Chiếc bẫy rộng khoảng 10cm, có cấu tạo răng cưa và lực siết mạnh, khiến con vật khó thoát ra khi giẫm phải.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt, gỡ bẫy và đưa con vật đến cơ sở thú y để điều trị vết thương.

Bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) được ví như “viên ngọc quý” nhờ hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú, có giá trị đặc biệt về cảnh quan, môi trường và đa dạng sinh học.

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Việt), rừng Sơn Trà có 366 loài động vật, 1.010 loài thực vật bậc cao.

Bẫy kẹp được ví là "hàm của quỷ" vì độ sát thương và tàn khốc của nó (Ảnh: Hoài Sơn).

Nơi đây còn là môi trường sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, nổi bật là voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng được xem là biểu tượng đa dạng sinh học của Đà Nẵng. Tuy nhiên, hệ sinh thái này đang đối mặt với nguy cơ từ hoạt động săn bắt trái phép, trong đó có tình trạng giăng bẫy trong rừng.

Bẫy kẹp được ngụy trang dưới lớp đất (Ảnh: Hoài Sơn).

Siết chặt tuần tra liên ngành

Trước nguy cơ xâm hại động vật hoang dã, UBND phường Sơn Trà đã ra mắt mô hình liên ngành phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi săn, bẫy, bắt chim hoang dã di cư và khai thác thủy sản trái phép bằng phương thức tận diệt.

Mô hình có sự tham gia của công an, biên phòng, dân quân tự vệ, kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng, kiểm ngư cùng các đơn vị liên quan, nhằm tăng cường phối hợp quản lý địa bàn, trao đổi thông tin, tuyên truyền, tuần tra và xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực phát hiện bẫy thú rừng (Ảnh: Công an phường Sơn Trà).

Trong đợt ra quân ngày 15/11, hơn 160 thành viên thuộc lực lượng quân sự, công an và các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng được chia thành hai tổ công tác tuần tra trên bán đảo Sơn Trà.

Các tổ tập trung kiểm tra những tuyến đường nhánh, lối mở, khu vực tiếp giáp rừng tự nhiên và các vị trí có nguy cơ bị lợi dụng để đặt bẫy, giăng lưới, sử dụng keo dính hoặc thiết bị phát âm thanh dẫn dụ chim.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận các loại bẫy kẹp, bẫy dây, bẫy lồng vẫn xuất hiện trong khu vực rừng. Các tổ công tác đã tháo gỡ, thu gom bẫy và phương tiện phục vụ hoạt động săn bắt trái phép.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Mẫn, Trưởng Công an phường Sơn Trà, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mô hình là rà soát, tháo dỡ các loại bẫy nguy hiểm tại khu vực rừng đặc dụng và bán đảo Sơn Trà.

Công tác phòng ngừa còn được triển khai tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn và chủ phương tiện thông qua tuyên truyền, vận động không mua bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã, chim trời.

Công an phường Sơn Trà cũng công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân, du khách về hành vi săn bắt chim, động vật hoang dã và xâm phạm tài nguyên rừng trên bán đảo Sơn Trà, khu vực ven biển.

Ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, cho rằng hiệu quả của mô hình không chỉ thể hiện qua lễ ra mắt mà quan trọng hơn là kết quả triển khai thực tế, sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và những thay đổi tích cực trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo ông Bình, các lực lượng sẽ duy trì phối hợp liên ngành, phát huy vai trò của tổ dân phố và người dân trong phát hiện, cung cấp thông tin, kịp thời ngăn chặn vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả cũng phải được thực hiện thường xuyên, tránh tình trạng hoạt động hình thức.