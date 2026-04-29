Phát hiện đạn pháo, súng khi trục vớt vật thể nghi xe tăng ở biển Quy Nhơn

Ngày 29/4, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đang huy động lực lượng, phương tiện triển khai trục vớt một vật thể nghi là xe tăng xuất hiện tại vùng biển Quy Nhơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 15h cùng ngày, khi thủy triều rút, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan huy động phương tiện, triển khai trục vớt vật thể nghi là xác xe tăng trồi lên tại vùng biển Quy Nhơn.

Lực lượng chức năng đang trục vớt vật thể nghi xe tăng lộ diện ở bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Trong quá trình trục vớt, đơn vị sử dụng cẩu chuyên dụng và máy múc để đào cát xung quanh vật thể. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều đạn pháo, súng và các vật dụng.

Sau nhiều giờ trục vớt, đến 17h cùng ngày, máy đào múc cát sâu xung quanh vật thể nghi xe tăng nhưng vẫn chưa đưa được lên bờ.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cho biết việc trục vớt được thực hiện khi thủy triều xuống. Đơn vị đã huy động khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng đơn vị thi công, sử dụng cẩu và các phương tiện chuyên dụng tham gia trục vớt.

Một quả đạn pháo được phát hiện trong quá trình trục vớt (Ảnh: Doãn Công).

Sau khi trục vớt, vật thể sẽ được đưa về trạm sửa chữa thuộc Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để kiểm tra, đánh giá trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đã yêu cầu các lực lượng đẩy nhanh tiến độ, tận dụng thời điểm thủy triều xuống để hoàn tất việc đưa vật thể lên khỏi mặt nước, đồng thời bảo đảm an toàn và trả lại môi trường biển xanh, sạch, đẹp.

Người dân và du khách theo dõi quá trình trục vớt vật thể nghi xe tăng ở biển Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Như Dân trí đã thông tin, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh vật thể nghi là bộ phận xe tăng xuất hiện tại bãi biển Quy Nhơn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã cử lực lượng kiểm tra, khoanh vùng bảo vệ. Theo đơn vị này, bước đầu nhận định đây có thể là xác hoặc phần vỏ xe tăng của quân đội chế độ cũ bị bỏ lại khi rút lui bằng đường biển.

Trước đó, lực lượng chức năng từng phát hiện và trục vớt một số bộ phận xe tăng tại khu vực này, song đều hư hỏng nặng, không thể trưng bày.