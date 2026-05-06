Phát hiện cá thể cu li, người đàn ông giao nộp cho công an

Ngày 6/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Thanh Phong đã tiếp nhận một cá thể cu li do anh Ngân Văn Thuận (SN 1982, trú tại thôn Tân Phong, xã Thanh Phong, Thanh Hóa) tự nguyện giao nộp.

Anh Ngân Văn Thuận giao nộp cá thể cu li cho Công an xã Thanh Phong (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, trong quá trình di chuyển trên địa bàn xã Thanh Phong, anh Thuận phát hiện một cá thể cu li. Nhận thức được đây là động vật hoang dã, anh đã chủ động liên hệ và giao nộp cho Công an xã.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể cu li nặng 0,8kg. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB theo quy định của Chính phủ - nhóm các loài bị nghiêm cấm khai thác, săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán vì mục đích thương mại.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Thanh Phong đã bàn giao cá thể cu li nêu trên cho Hạt kiểm lâm Như Xuân tiếp nhận, chăm sóc và bảo tồn.