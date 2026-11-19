Ngày 19/11, ông Trần Phi Công, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết nhóm nghiên cứu Hán Nôm của đơn vị vừa phát hiện 2 đạo sắc phong thời Nguyễn tại 2 xã ven biển Thạch Lạc và Thạch Khê. Các sắc phong này ghi nhận việc phong thần cho Thiền sư Giác Hải Không Lộ, còn gọi là Giác Hải Đại Pháp sư.

Trước đó, ngày 18/11, trong đợt khảo sát, kiểm kê di sản tư liệu tại vùng biển ngang, nhóm chuyên môn đã tiếp cận và ghi nhận 2 đạo sắc phong gốc quý hiếm này.

Đạo sắc phong quý hiếm tại xã Thạch Lạc (Ảnh: Bảo tàng Hà Tĩnh).

Đạo sắc phong tại xã Thạch Lạc được ban ngày 11/8 năm Duy Tân thứ 3 (1909), nhân dịp nhà vua đăng quang. Sắc phong ghi danh hiệu "Giác Hải Không Lộ thiền sư chi thần", giao cho thôn Hà Thanh, xã Hoàng Giang, huyện Thạch Hà (cũ) phụng thờ.

Đạo sắc phong còn lại được lưu giữ tại xã Thạch Khê, đề ngày 18/3, năm Khải Định thứ 2 (1917), phong hiệu "Giác Hải Đại Pháp sư chi thần", giao cho thôn Như Sơn, tổng Hạ Nhị, phủ Thạch Hà (cũ) thờ phụng.

Đạo sắc phong còn lại được lưu giữ tại xã Thạch Khê, đề ngày 18/3, năm Khải Định thứ 2 (1917), phong hiệu "Giác Hải Đại Pháp sư chi thần", giao cho thôn Như Sơn, tổng Hạ Nhị, phủ Thạch Hà thờ phụng.

Đạo sắc phong được lưu giữ tại xã Thạch Khê (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo tư liệu lịch sử, thiền sư Giác Hải (1023-1138), tên húy Nguyễn Viên Y, quê ở Hải Thanh, phủ Hải Thanh, tỉnh Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Ông được tôn xưng là cao tăng tiêu biểu của Phật giáo Đại Việt thời Lý, thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông. Thiền sư nổi tiếng với đạo hạnh, sự tinh thông Phật pháp và những giai thoại về thần thông, từng được các vua triều Lý trọng vọng.

Đại diện nhóm nghiên cứu đánh giá việc phát hiện 2 đạo sắc phong gốc có ý nghĩa quan trọng, góp thêm tư liệu về tín ngưỡng thờ phụng các vị cao tăng trong đời sống cư dân ven biển. Đây cũng là cơ sở để nghiên cứu quá trình giao lưu, truyền bá Phật giáo tại vùng đất huyện Thạch Hà cũ nói riêng và Hà Tĩnh nói chung qua các thời kỳ lịch sử.