Ngày 22/11, UBND phường Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) đã xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông N.V.Ch. (SN 1987, trú tại TP Cần Thơ), chủ số lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi bị lực lượng công an phát hiện trước đó.

Lực lượng chức năng xử lý số lợn nhiễm bệnh (Ảnh: CTV).

Lúc 21h15 ngày 19/11, qua tin báo của người dân, Công an phường Cai Lậy kiểm tra một ô tô tải đang đỗ tại khu vực chợ Tam Long, phường Cai Lậy.

Thời điểm kiểm tra, phương tiện do ông Đ.V.C. (SN 1988, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển, chở theo ông Ch.. Kiểm tra thùng xe, lực lượng công an phát hiện 123 con lợn. Tuy nhiên, ông Ch. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đối với số lợn trên.

Công an phường đã lập biên bản, đưa phương tiện cùng những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Qua làm việc, ông C. khai được thuê điều khiển phương tiện đến tỉnh Đồng Nai nhận lợn, sau đó vận chuyển đến giao tại khu vực chợ Tam Long.

Riêng ông Ch. khai nhận là chủ số lợn, mua của một người tại tỉnh Đồng Nai với giá 28.000 đồng/kg. Tổng trọng lượng đàn lợn khoảng 3,4 tấn, trị giá khoảng 97 triệu đồng.

Sau đó, ông Ch. vận chuyển số lợn này đến bán cho một thương lái khác tại khu vực chợ Tam Long với giá 32.000 đồng/kg.

Tiêu hủy số lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi (Ảnh: CTV).

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II xác định toàn bộ số lợn bị tạm giữ dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau đó, Công an phường Cai Lậy phối hợp Tổ công tác UBND phường và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiêu hủy toàn bộ 123 con lợn nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.