Phát động cuộc thi Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XII

Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 và Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XII.

Hội nghị có sự tham gia của ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (Ảnh: Tùng Lâm).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, sự kiện này có nội dung thông tin về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng viết lên những trang sử vàng truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, suốt 80 năm qua, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm, lập nên những chiến công thầm lặng nhưng hết sức vẻ vang; hàng nghìn đồng chí đã anh dũng hy sinh, viết nên những trang sử vàng chói lọi của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

“Mỗi chiến công là một bản hùng ca. Mỗi tấm gương là một ngọn lửa. Tất cả đã hợp thành bản lĩnh, khí phách và truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng những phần thưởng cao quý; nhưng phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin của Nhân dân - sức mạnh vô tận trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, phát biểu khởi động Giải thưởng.

Phát biểu tại Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XII, ông Phan Xuân Thủy cho biết, giải thưởng lần thứ XII được phát động trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới sau 40 năm đổi mới, cơ đồ tiềm lực, vị thế uy tín của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đặc biệt, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đã và đang tiếp thêm nguồn lực nguồn động lực mạnh mẽ khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến mãnh liệt trong người dân Việt Nam.

Ông hy vọng rằng giải thưởng lần thứ XII sẽ có những đột phá mạnh mẽ thể hiện trên các khía cạnh về giá trị chiều sâu; phạm vi tác động, tầm ảnh hưởng và sự đóng góp thiết thực của giải thưởng đối với quá trình hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và khía cạnh sức trẻ và công nghệ.

Ngoài ra, ông Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, giải thưởng khuyến khích sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ, KOLs (người có sức ảnh hưởng) là những người làm chủ công nghệ hiện đại đang trực tiếp định hình dòng chảy thông tin trên không gian mạng để đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với thế giới một cách hiện đại, hấp dẫn và thuyết phục.

Các lãnh đạo phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XII (Ảnh: Tùng Lâm).