Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Thưa quý vị,

Tôi rất vui mừng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 tại Thâm Quyến - thành phố năng động, cởi mở và hội nhập, để cùng quý vị và các bạn trao đổi về những vấn đề lớn đặt ra đối với khu vực, thế giới, đồng thời đưa ra những lựa chọn cho tương lai và cơ hội hợp tác vì sự phát triển bền vững, bao trùm và thịnh vượng.

Những thành tựu phát triển vượt bậc của Trung Quốc nói chung và Thâm Quyến nói riêng trong những thập kỷ qua là minh chứng rõ nét cho tính đúng đắn của tầm nhìn cải cách, mở cửa và nỗ lực không ngừng trong đổi mới sáng tạo; đồng thời khẳng định ý nghĩa quan trọng của hợp tác và liên kết kinh tế để cùng kiến tạo thịnh vượng chung.

Tôi cũng chúc mừng Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc đã tổ chức thành công Hội nghị với chủ đề "Cùng thịnh vượng, cùng làm chủ tương lai", lan toả tinh thần hợp tác, khát vọng phát triển và vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp trong kiến tạo tương lai thịnh vượng chung của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Thưa quý vị,

Cách đây đúng 40 năm, Việt Nam bắt đầu công cuộc Đổi mới. Quyết định có ý nghĩa lịch sử này đã thay đổi vận mệnh phát triển của đất nước, giúp tạo nên một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và nâng cao chất lượng cuộc sống tất cả người dân.

Bài học lớn chúng tôi rút ra từ quá trình này là: Đổi mới tạo ra động lực phát triển, mở cửa mang đến những cơ hội mới và hội nhập giúp chúng ta cùng lớn mạnh. Mỗi bước chuyển mình để Việt Nam tiến gần hơn cùng thế giới cũng là một bước chúng tôi đổi mới chính mình.

Từ một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, năng lực sản xuất hạn chế và ít kết nối với thế giới trước đổi mới, Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, với quy mô GDP trên 500 tỷ USD, một trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng trong các lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời phát triển mạnh các ngành dịch vụ hiện đại.

Nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung, Huawei, Intel, Foxconn, Amkor… đã lựa chọn Việt Nam làm địa điểm sản xuất và đầu tư chiến lược.

Cùng với đó, Việt Nam đã hình thành và phát triển đội ngũ doanh nghiệp trong nước ngày càng lớn mạnh, với những tên tuổi như Viettel, FPT, VinFast, Vinamilk, THACO từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển các sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu Việt Nam, mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế.

Năm 2026, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đã vượt 462 tỷ USD, tăng hơn 45% so với năm 2020. Từ một nền kinh tế chủ yếu đáp ứng nhu cầu trong nước, chúng tôi đã từng bước trở thành một đối tác sản xuất, thương mại và đầu tư ngày càng quan trọng của kinh tế toàn cầu.

Những thành tựu đó bắt nguồn từ sự đổi mới sâu sắc về tư duy phát triển và thể chế kinh tế: Chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; từ khép kín sang mở cửa, hội nhập quốc tế; phát huy vai trò của mọi thành phần kinh tế, khơi dậy tinh thần kinh doanh và sức sáng tạo của doanh nghiệp và người dân.

Việt Nam kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, gắn tăng trưởng với tiến bộ, công bằng xã hội, đồng thời chủ động thu hút đầu tư, tiếp nhận công nghệ và tri thức quốc tế.

Đặc biệt, công cuộc Đổi mới của Việt Nam đã tìm thấy sự cộng hưởng sâu sắc với tầm nhìn của APEC và sự đồng hành của Diễn đàn. Gia nhập APEC năm 1998 là một lựa chọn chiến lược, mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia và hội nhập sâu hơn vào các dòng chảy thương mại, đầu tư và công nghệ của khu vực, thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Từ vị thế của một nền kinh tế đi sau trên hành trình hội nhập, Việt Nam đã trở thành một đối tác tích cực, có trách nhiệm, cùng các thành viên kiến tạo những khuôn khổ hợp tác và định hình tương lai phát triển của khu vực.

Hai lần đăng cai APEC vào năm 2006 và 2017, cùng với những đóng góp tích cực vào thúc đẩy liên kết kinh tế toàn khu vực và xây dựng tầm nhìn dài hạn của Diễn đàn, là những dấu ấn quan trọng trên hành trình đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Thưa quý vị,

Thế giới đang trải qua những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc làm thay đổi không chỉ triển vọng tăng trưởng mà cả phương thức tổ chức nền kinh tế và những yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp.

Trong đó, 3 chuyển dịch lớn đang định hình tương lai phát triển của chúng ta, gồm: (i) Sự tồn tại thường xuyên, liên tục và đồng thời của hàng loạt khủng hoảng tạo nên trạng thái bất ổn, bất định thường trực, bào mòn sức chống chịu của các nền kinh tế và xói mòn lòng tin giữa các quốc gia.

(ii) Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội.

(iii) Sự tới hạn của mô hình tăng trưởng truyền thống cùng với gia tăng bất bình đẳng xã hội làm suy giảm niềm tin của người dân vào các thiết chế công và định chế quốc tế.

Những chuyển dịch này đang tác động sâu sắc đến hoạt động của doanh nghiệp trên toàn thế giới. Hiệu quả và chi phí không còn là những tiêu chí duy nhất mà khả năng thích ứng, sức chống chịu, độ tin cậy, năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược.

Thành công của doanh nghiệp vì thế không chỉ được đo bằng quy mô và lợi nhuận, mà gắn với sự tiên phong về công nghệ, chất lượng tăng trưởng, trách nhiệm xã hội và khả năng tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.

Chính lúc này, APEC càng có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của châu Á - Thái Bình Dương. Diễn đàn có thế mạnh đặc biệt để góp phần giải quyết những vấn đề của thời đại - là nơi hội tụ các trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, thị trường năng động, mạng lưới sản xuất sâu rộng và cộng đồng doanh nghiệp giàu khát vọng.

Sự đa dạng về nguồn lực, tính linh hoạt, nguyên tắc đồng thuận và tự nguyện, không gian đối thoại cởi mở giúp APEC phát huy vai trò "vườn ươm ý tưởng" cho những sáng kiến toàn cầu và tạo dư địa để các nền kinh tế hợp tác, bổ trợ lẫn nhau. Trên nền tảng đó, APEC cần thúc đẩy các định hướng chiến lược sau:

Thứ nhất, tiên phong trong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế. APEC cần đẩy mạnh cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thúc đẩy hiện thực hoá Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương, không ngừng củng cố và mở rộng mạng lưới kết nối khu vực. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm sự vận hành liền mạch của các chuỗi cung ứng chiến lược, nâng cao sức chống chịu, năng lực thích ứng và tự cường của mỗi nền kinh tế và cả khu vực.

Thứ hai, kiến tạo động lực tăng trưởng mới và khai mở những không gian phát triển mới. Khi mô hình tăng trưởng dựa trên thâm dụng tài nguyên và lao động đã tới hạn, thì chìa khoá cho phát triển bền vững là sự bứt phá về năng suất của nền kinh tế.

APEC cần là vườn ươm, là môi trường thử nghiệm hoàn hảo cho các khuôn khổ quản trị công nghệ và trí tuệ nhân tạo, các mô hình tăng trưởng lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, các ý tưởng đột phá để nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường kinh doanh.

Đồng thời, thúc đẩy những mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc, kinh tế tầm thấp, kinh tế 24/7 nhằm tận dụng mọi dư địa tăng trưởng của khu vực.

Thứ ba, lấy sự phồn vinh của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm của hợp tác. Không chỉ tập trung vào thương mại và đầu tư, thành công của APEC còn được đánh giá bằng năng lực tự cường, khả năng bứt phá của nhóm yếu thế trong xã hội và việc bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận cơ hội và thụ hưởng thành quả từ tăng trưởng kinh tế.

APEC cần đầu tư mạnh mẽ cho nguồn nhân lực, tái đào tạo kỹ năng cho người lao động để thích ứng với nền kinh tế số, bảo đảm môi trường phát triển thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mô hình tăng trưởng của châu Á - Thái Bình Dương chỉ thực sự bền vững khi các chính sách kinh tế vĩ mô được chuyển hoá thành sinh kế vững chắc cho người dân.

Và hơn cả, APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở, xây dựng, là nhịp cầu để các bên hoá giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất. Mọi nỗ lực xây dựng đồng thuận phải dựa trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau.

Những định hướng và hành động này không đơn thuần là đóng góp của APEC vào nỗ lực chung giải quyết các bài toán toàn cầu, mà đây là sự lựa chọn chiến lược cho chính tương lai của APEC.

Đó là cách tốt nhất để APEC khẳng định vị thế của mình, bảo vệ những thành quả hợp tác đã dày công vun đắp và tiếp tục là đầu tàu của tăng trưởng và liên kết kinh tế trong một thế giới đầy biến động.

Cộng đồng doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong hiện thực hoá các định hướng chiến lược của APEC. Doanh nghiệp không đơn thuần là chủ thể thụ hưởng quá trình hội nhập, mà chính là hạt nhân kiến tạo nên tương lai thịnh vượng của toàn khu vực.

Tôi mong các doanh nghiệp tiếp tục đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất; chủ động mở rộng đầu tư, kết nối thị trường, xây dựng những chuỗi giá trị tự cường và bền vững; đồng thời chia sẻ tri thức, công nghệ và cơ hội phát triển, nhất là với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quan trọng hơn, cộng đồng doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định và triển khai chính sách, đề xuất những giải pháp thiết thực để APEC thực sự trở thành không gian hợp tác, đổi mới và cùng thịnh vượng.

Thưa quý vị,

Chia sẻ trọn vẹn tầm nhìn chiến lược của APEC, Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ và toàn diện.

Nhận thức sâu sắc rằng nền kinh tế không thể tiếp tục tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên và lao động chi phí thấp, Việt Nam đã lựa chọn cho mình mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, nhằm tạo nền tảng cho phát triển quốc gia đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Sự chuyển đổi này không chỉ là lời giải cho bài toán vĩ mô của quốc gia, mà còn là cam kết đồng hành và đóng góp thiết thực nhất của Việt Nam vào sự phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mô hình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới có sự đồng điệu sâu sắc với các ưu tiên của APEC, thể hiện ở các điểm chính sau:

Thứ nhất, khơi dậy động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam xác định lợi thế cạnh tranh ngày càng được bồi đắp bằng năng suất, tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại.

Chính vì vậy, chúng tôi thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp vươn lên những khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực.

Chúng tôi nỗ lực để ngày càng có nhiều ý tưởng được hình thành, sản phẩm được thiết kế và công nghệ được phát triển tại Việt Nam; ngày càng có nhiều đối tác lựa chọn Việt Nam làm nơi nghiên cứu, sáng tạo và phát triển kinh doanh cho khu vực.

Thứ hai, cải cách mạnh mẽ để khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. Việt Nam quyết tâm thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, tạo chuyển biến căn bản về môi trường phát triển, khơi thông và phát huy mọi nguồn lực, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc để đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Việt Nam quyết liệt cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, đơn giản hoá thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính minh bạch, khả năng dự báo của chính sách. Chúng tôi tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, doanh nghiệp đầu tư dài hạn, đổi mới và lớn mạnh.

Đó cũng là điều kiện để nâng cao chất lượng hợp tác đầu tư quốc tế, gắn đầu tư với nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp trong nước, mang lại lợi ích cho các bên.

Thứ ba, gắn sự phát triển với hạnh phúc của người dân, thắp sáng các giá trị nhân văn và phát huy sức mạnh mềm của văn hoá. Đích đến cao nhất của mọi sự phát triển chính là phẩm giá và hạnh phúc con người.

Mô hình phát triển của chúng tôi kiên định lấy con người làm chủ thể trung tâm, mục tiêu và động lực của mọi chính sách. Việt Nam coi văn hoá không chỉ là bệ đỡ tinh thần, mà thực sự là nguồn lực, động lực nội sinh và sức mạnh mềm vô giá của quốc gia.

Bằng việc kiến tạo một hệ thống an sinh xã hội hiện đại, đa tầng, bao trùm và bảo vệ an ninh con người một cách toàn diện, chúng tôi hướng tới một xã hội kỷ cương, văn minh, hài hoà, bảo đảm không một ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; đề cao đối thoại, vun đắp lòng tin, thúc đẩy hợp tác.

Chúng tôi tin rằng một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng không chỉ là khát vọng của dân tộc Việt Nam, mà còn là sự đóng góp thiết thực cho hoà bình, ổn định, tiến bộ và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Trong quá trình này, chúng tôi chào đón các doanh nghiệp APEC và nhà đầu tư quốc tế mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, công nghiệp xanh và hạ tầng hiện đại; khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở khu vực, trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Điều Việt Nam hướng tới không chỉ là thu hút nguồn vốn, mà là xây dựng những quan hệ đối tác chiến lược, lâu dài, cùng chia sẻ tri thức, công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp và tạo ra giá trị mới.

Việt Nam cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có thể dự báo; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và đồng hành tháo gỡ khó khăn. Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Việt Nam.

Thưa quý vị,

Năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ 3 đảm nhận vai trò Chủ nhà APEC. Chúng tôi đón nhận trọng trách này với niềm vinh dự lớn và cam kết làm hết sức mình vì một Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hoà bình.

Việt Nam mong muốn APEC 2027 sẽ góp phần củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mang lại kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Việt Nam sẽ cùng các thành viên và cộng đồng doanh nghiệp khơi nguồn ý tưởng mới, đẩy mạnh các chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực để phát huy tối đa tiềm năng của APEC.

APEC 2027 sẽ là hành trình qua nhiều miền đất của Việt Nam, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, trước khi hội tụ tại Đảo Ngọc Phú Quốc trong Tuần lễ Cấp cao.

Mỗi điểm đến sẽ là một cơ hội để quý vị hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam, gặp gỡ đối tác và khám phá những triển vọng hợp tác mới. Tôi mong rằng APEC 2027 sẽ là khởi đầu cho rất nhiều dự án và chương trình hợp tác thành công, dài lâu.

Tôi trân trọng mời quý vị đến Việt Nam, cùng khám phá cơ hội, tạo dựng thành công chung và cùng nhau đồng hành kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới của tự cường, đổi mới sáng tạo, bao trùm và thịnh vượng.

Hẹn gặp quý vị tại APEC Việt Nam 2027 và cùng viết tiếp câu chuyện thành công của hợp tác và thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương.

Xin trân trọng cảm ơn.