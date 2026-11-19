Sáng 19/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 vừa lập biên bản xử phạt với 6 tài xế do có hành vi điều khiển ô tô chạy dưới tốc độ tối thiểu tại làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ.

Các tài xế thực hiện hành vi vi phạm vào ngày 17/11 và đều di chuyển với tốc độ dưới 80km/h tại làn 1 trên cao tốc.

Theo Cục CSGT, các tài xế vi phạm sẽ phải đối diện với mức phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Một tài xế ô tô con điều khiển xe chạy tại làn 1 nhưng dưới tốc độ tối thiểu 80km/h (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, từ ngày 14/10, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ được lực lượng chức năng tổ chức giao thông mới. Cụ thể, làn sát dải phân cách giữa (làn 1), được tổ chức thành làn chạy tốc độ cao, với tốc độ tối đa 100km/h và tối thiểu 80km/h.

Đối với làn 1, xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn bị cấm lưu thông thường xuyên, các phương tiện thuộc hai nhóm này chỉ được đi vào làn 1 để vượt xe và sau khi vượt phải trở về làn 2, nằm ngay bên phải làn 1. Các phương tiện không bảo đảm tốc độ tối thiểu 80km/h phải di chuyển ở làn 2, nhường làn 1 cho phương tiện chạy với tốc độ cao hơn.

Tại làn 2, tốc độ tối đa được quy định là 100km/h, tốc độ tối thiểu là 60km/h, áp dụng cho các loại ô tô.

Cục CSGT cho biết, việc tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc sẽ hạn chế tình trạng xe chạy chậm bám làn 1, tăng khả năng khai thác của đường… và tránh gây ức chế cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khác.