Phạt 18 triệu đồng hai người giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi

Ngày 1/11, Công an TP Quảng Ninh cho biết, từ phản ánh của người dân trên mạng xã hội Facebook về hình ảnh hai thanh thiếu niên điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh đã phối hợp với Công an xã Quảng Hà xác minh, xử lý.

Theo công an, vụ việc xảy ra ngày 21/10, tại km254 Quốc lộ 18, thuộc địa bàn xã Quảng Hà.

Hình ảnh hai học sinh vi phạm giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai người điều khiển phương tiện được xác định là N.H.T. và T.V.B. (cùng SN 2011, trú tại xã Quảng Hà), đều là học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Du.

Thời điểm trên, N.H.T. điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 14AL-022.xx; T.V.B. điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 14AL-017.xx.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cả hai học sinh đều không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái và không có chứng nhận đăng ký xe. Cả hai còn vi phạm quy định về độ tuổi khi điều khiển xe gắn máy.

Đối với hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính hai chủ phương tiện với tổng số tiền 18 triệu đồng. Hai xe vi phạm cũng bị tạm giữ theo quy định.

Ngoài xử lý vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Du và gia đình tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.