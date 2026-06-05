Phấn đấu 5 doanh nghiệp công nghệ số doanh thu từ nước ngoài 1 tỷ USD/năm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định 982 của Thủ tướng phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là phát triển đội ngũ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh cao, làm chủ công nghệ lõi và công nghệ chiến lược, đủ khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số mạnh, bền vững.

Những mục tiêu này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, nâng cao vị thế, thương hiệu quốc gia Make in Viet Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ hồi tháng 9/2025 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đến năm 2030, Đề án nêu mục tiêu phấn đấu có tối thiểu 5.000 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có doanh thu từ thị trường quốc tế, doanh thu xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ công nghệ số của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt tối thiểu 55 tỷ USD/năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt tối thiểu 30%/năm.

Đề án cũng đặt mục tiêu phấn đấu có 60 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 20 triệu USD/năm; có 5 doanh nghiệp công nghệ số có doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt tối thiểu 1 tỷ USD/năm.

Cùng với đó, Quyết định của Thủ tướng nêu rõ mục tiêu thực hiện thành công tối thiểu 25 thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A)/liên doanh/hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và đối tác quốc tế, với giá trị mỗi thương vụ từ 1 triệu USD trở lên.

Tầm nhìn đến 2045, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia công nghiệp công nghệ số phát triển, là một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ số hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Thời điểm này, Đề án cũng nêu mục tiêu có tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến; thương hiệu Make in Viet Nam trở thành thương hiệu công nghệ số có uy tín được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Một trong các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án là đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường quốc tế.

Thủ tướng cho biết sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các chương trình, dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam có tiềm năng xuất khẩu dựa trên các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, hướng tới nắm bắt và từng bước làm chủ công nghệ.

Lãnh đạo Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có kế hoạch đầu tư, hợp tác hoặc cung cấp dịch vụ tại thị trường nước ngoài tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển trọng điểm quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Nhiệm vụ khác được nêu trong Đề án là hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu công nghiệp công nghệ số Make in Viet Nam.

Cùng với đó, Thủ tướng nêu mục tiêu thúc đẩy hình thành doanh nghiệp công nghệ số chủ lực, dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn ra toàn cầu.

Bên cạnh việc xác định các ngành công nghiệp số chiến lược có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng xuất khẩu, Đề án nêu rõ sẽ lựa chọn tối thiểu 5 doanh nghiệp công nghệ số chủ lực của Việt Nam để phát huy vai trò dẫn dắt trong hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số nhỏ và vừa.

Đáng lưu ý, Đề án được Thủ tướng phê duyệt còn đề cập giải pháp nghiên cứu xây dựng và triển khai chính sách phiếu hỗ trợ tài chính (voucher) từ các quỹ để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số của các doanh nghiệp chủ lực, qua đó phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ mới.