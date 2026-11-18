Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tài chính, ngân sách; quốc phòng, an ninh, nội chính; công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong (Ảnh: Q.Huy).

Chủ tịch UBND TPHCM trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM. Ông theo dõi, chỉ đạo phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Chủ tịch thành phố cũng trực tiếp phụ trách các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ công tác và chương trình, đề án thuộc lĩnh vực được phân công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà được giao theo dõi công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng, công tác dân vận chính quyền, dân tộc, tôn giáo; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, du lịch, logistics, năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Lộc Hà còn phụ trách theo dõi hoạt động của Văn phòng UBND thành phố, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM cùng một số chương trình, đề án về phát triển doanh nghiệp, thương mại, du lịch và các khu thương mại tự do.

Ông Nguyễn Lộc Hà theo dõi, chỉ đạo 18 phường và 6 xã: Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Bình Thạnh, Thủ Đức, Đông Hưng Thuận, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Bình Dương; các xã Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành và An Long.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phụ trách các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, báo chí, lao động, việc làm, an sinh xã hội, chính sách người có công, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng theo dõi công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực được giao; phụ trách các chương trình phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trực tiếp chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm cùng một số đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông Nguyễn Mạnh Cường theo dõi, chỉ đạo 16 phường và 4 xã: Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Phước, Long Trường, Phước Long, Bình Trưng, Chợ Quán, phường An Đông, phường Cầu Ông Lãnh, phường Bình Lợi Trung, phường Bình Thạnh, phường Bình Trị Đông, phường An Lạc, phường Tân Tạo, phường Tân Thới Hiệp, phường Thới An; các xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Dầu Tiếng và một xã khác theo danh mục trong quyết định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phụ trách lĩnh vực xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, thị trường bất động sản, phát triển đô thị và quy hoạch xây dựng.

Ông được giao theo dõi các dự án đầu tư công, công trình giao thông, chỉnh trang đô thị, chống ngập, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và xử lý chất thải; đồng thời phụ trách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc lĩnh vực được phân công.

Ông Hoàng Nguyên Dinh trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và các đơn vị liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh theo dõi, chỉ đạo 16 phường và 10 xã: Bình Quới, Tân Sơn Hòa, Diên Hồng, Vườn Lài, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Cát Lái, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng; các xã Minh Thạnh, Thanh An, Long Hòa, Long Sơn, Châu Pha, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ và An Thới Đông.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phụ trách nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, đo đạc, bản đồ, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

Ông Bùi Minh Thạnh còn theo dõi việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực phụ trách; phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế biển.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất TPHCM, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty Cây trồng TPHCM, Công ty Bò sữa TPHCM và các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phụ trách tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công, đầu tư công, đầu tư tư nhân, kinh tế tập thể, doanh nghiệp và hoạt động xúc tiến đầu tư.

Ông Nguyễn Công Vinh theo dõi các nội dung liên quan đến thuế, hải quan, phí, lệ phí, tín dụng, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Công Vinh trực tiếp chỉ đạo Thuế TPHCM, Chi cục Hải quan khu vực II, Kho bạc Nhà nước khu vực II, Ngân hàng Nhà nước khu vực II, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) và một số đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông theo dõi, chỉ đạo 10 phường và 12 xã: Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hòa, Bà Rịa, Tam Long, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành; các xã Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp và Bàu Lâm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phụ trách các lĩnh vực tư pháp, nội chính, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác thi hành án dân sự.

Ông Trần Văn Bảy cũng theo dõi công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý trật tự xã hội, an ninh, trật tự và các vấn đề liên quan đến quốc phòng, quân sự địa phương theo phân công.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TPHCM, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27/7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong và các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông Trần Văn Bảy theo dõi, chỉ đạo 11 phường và 14 xã: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, An Khánh; các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Củ Chi, Tân An Hội và Thái Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phụ trách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp công nghệ cao và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Ông Trương Minh Huy Vũ còn theo dõi việc xây dựng, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM; các chương trình phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh và hạ tầng số.

Ông Trương Minh Huy Vũ trực tiếp chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo TPHCM, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, Công ty Công viên phần mềm Quang Trung, Quỹ Đầu tư mạo hiểm và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.