Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” lan tỏa trong thời bình

Họ bước vào “mặt trận” mới, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, góp phần ổn định đời sống người dân. Tại nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ, các cựu chiến binh đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo và lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Từ người lính trở thành nòng cốt phát triển kinh tế

Trở về sau những năm tháng chiến đấu gian khổ, cựu chiến binh Đỗ Minh Hòa (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) mang theo ý chí kiên cường và tinh thần không ngại khó của người lính để bắt tay vào phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương. Khởi đầu chỉ với vài sào đất, ông đã từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp tổng hợp, kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững.

Không dừng lại ở quy mô hộ gia đình, ông Hòa mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, mở rộng sản xuất với nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Trang trại của ông hiện nay tập trung vào sản xuất và cung cấp cây, con giống, đồng thời phát triển các loại cây trồng trong nhà lưới như nho, cà chua; sản xuất chè và một số sản phẩm nông nghiệp khác.

Cựu chiến binh Đỗ Minh Hòa cho biết: Trong quá trình xây dựng mô hình, khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhất là vốn và kỹ thuật. Tuy nhiên, với bản lĩnh của người lính, ông luôn xác định rõ, đã bắt tay vào làm thì phải kiên trì, vượt qua mọi thử thách. Cũng như khi còn trong quân ngũ, đã xung phong là phải tiến lên, không lùi bước trước khó khăn.

Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình kinh tế của ông Hòa còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động tại địa phương và các vùng lân cận, với mức thu nhập trung bình từ 6-7 triệu đồng/người/tháng. Nhiều lao động trước đây phải đi làm ăn xa, nay đã có thể ở lại quê hương, vừa có việc làm ổn định, vừa chăm lo cho gia đình.

Chị Lê Thị Hòa ở phường Hòa Bình, một lao động đang làm việc tại trang trại cho biết, trước đây chị thường xuyên phải đi làm xa, cuộc sống bấp bênh. Từ khi có cơ hội làm việc tại mô hình trang trại của cựu chiến binh Đỗ Minh Hòa, thu nhập của chị ổn định hơn, công việc lại phù hợp. "Chúng tôi chủ yếu làm các công việc như trồng cây cảnh, chăm sóc nho và chăn nuôi… , công việc rất phù hợp với phụ nữ. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình cũng đỡ vất vả hơn", chị Hòa chia sẻ.

Thực tế cho thấy, những mô hình kinh tế như của cựu chiến binh Đỗ Minh Hòa không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho cá nhân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Lan tỏa giá trị từ những việc làm thiết thực

Không chỉ riêng cựu chiến binh Đỗ Minh Hòa, nhiều cựu chiến binh tại Phú Thọ cũng đang tích cực phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương như trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp… Qua đó, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân.

Cựu chiến binh Trần Xuân Thể (xóm Đoàn Kết, xã Lương Sơn) là một trong những tấm gương tiêu biểu. Ông Thể cho biết, thời gian đầu lập nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ Hội Cựu chiến binh, đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi, ông đã có điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước phát triển kinh tế gia đình. “Đối với người nông dân, có vốn để làm ăn là rất quan trọng. Nhờ Hội Cựu chiến binh hỗ trợ, tôi có điều kiện mở rộng sản xuất, từ đó kinh tế gia đình dần ổn định và phát triển”, ông Thể chia sẻ.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh các cấp tại Phú Thọ đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Trong đó, nổi bật là việc tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Qua đó, nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã được nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lạc Lương Bùi Văn Tuân cho biết: Tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên Cựu chiến binh tại địa phương đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt từ các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế cũng như tinh thần nỗ lực vươn lên của mỗi hội viên.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, các cựu chiến binh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Với uy tín và kinh nghiệm của mình, họ trở thành những “điểm tựa” vững chắc trong cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo cựu chiến binh Bùi Văn Tuân, có thể thấy trong thời bình, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ được thể hiện qua tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm mà còn ở ý thức trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Những việc làm cụ thể, thiết thực của các cựu chiến binh đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, từ những mô hình kinh tế hiệu quả, những tấm gương điển hình trong lao động sản xuất, hình ảnh người lính năm xưa tiếp tục được khắc họa rõ nét trong đời sống hôm nay, luôn tiên phong, gương mẫu và sẵn sàng cống hiến.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, các cựu chiến binh đang chứng minh rằng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn tỏa sáng, trở thành nguồn động lực to lớn góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.