Ngày 24/11, chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Hoàng, chủ bến phà Bình Quới, xác nhận bến phà sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 29/11 do hết thời gian được gia hạn.

Trước đó 2 ngày, đơn vị này đã đăng tải thông báo về việc bến phà tạm ngưng hoạt động để người dân nắm thông tin, tránh mất thời gian di chuyển.

Theo ông Hoàng, chính quyền địa phương thông báo thời hạn gia hạn hoạt động của bến phà đã kết thúc. Để tiếp tục hoạt động, ông phải hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ liên quan và hợp đồng thuê đất.

"Tôi cũng trình bày với địa phương, nhờ tìm hướng xử lý vấn đề nói trên", ông Hoàng nói.

Phà Bình Quới sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 29/11 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo ông Hoàng, bến phà của gia đình ông bắt đầu hoạt động từ năm 1954. Trước đó, bà ngoại và mẹ ông là những người chèo đò đưa khách qua sông. Đến nay, con trai ông tiếp tục nối nghiệp gia đình.

Phà Bình Quới là tuyến giao thông đường thủy kết nối trực tiếp phường Thủ Đức và phường Bình Quới, giúp người dân rút ngắn quãng đường và thời gian di chuyển giữa hai khu vực.

Từ tháng 7/2024, phà Bình Quới phải tạm ngưng hoạt động do vướng các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thuê đất, thuê mặt nước và giấy phép bến. Kể từ khi phà dừng hoạt động, người dân ở hai khu vực nói trên phải di chuyển theo đường vòng, xa hơn khoảng 10km.

Phà Bình Quới nối Thủ Đức với khu vực Bình Thạnh cũ, giúp nhiều người dân rút ngắn quãng đường đi lại (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đến tháng 11/2025, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương cho UBND phường Bình Quới và phường Thủ Đức gia hạn hoạt động của bến phà, với thời hạn 12 tháng.

Ngày 13/12/2025, phà Bình Quới chính thức hoạt động trở lại. Tuy nhiên, sau gần một năm được nối lại hoạt động, bến phà này tiếp tục phải tạm ngưng do hết thời hạn gia hạn.