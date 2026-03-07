Ông Nguyễn Thanh Nghị cam kết tập trung giám sát phòng chống tham nhũng

Ngày 7/3, tại phường Buôn Ma Thuột, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, thuộc tổ bầu cử số 5.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI tại tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (áo xanh), cùng 4 ứng cử viên tại tổ bầu cử số 5 tỉnh Đắk Lắk trong buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Tài Nguyễn).

Ông cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, "sẽ dành thời gian thỏa đáng cho thực hiện nhiệm vụ ĐBQH, thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri để báo cáo với Đảng, phản ánh, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ. Đồng thời, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, có kết quả các kiến nghị của cử tri".

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, chia sẻ chương trình hành động với các cử tri (Ảnh: Uy Nguyễn).

Về hoạt động lập pháp, ông Nghị khẳng định sẽ tham gia tích cực, trách nhiệm vào quá trình xây dựng pháp luật, lắng nghe ý kiến nhân dân để đề xuất, kiến nghị và tham gia cùng Đảng, Quốc hội ban hành các chính sách, pháp luật hoàn chỉnh, thông suốt và khả thi.

Ông cũng cam kết tập trung giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia, các chủ trương lớn của Đảng và Quốc hội, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cũng như việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng chia sẻ, việc được bầu làm ĐBQH sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để ông nắm bắt thực tiễn, lắng nghe trực tiếp ý kiến nhân dân, từ đó cùng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham mưu hiệu quả cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế kinh tế và hoạch định các chính sách quan trọng của đất nước.

Đông đảo cử tri tham gia tiếp xúc với các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI (Ảnh: Tài Nguyễn).

Đánh giá về tỉnh Đắk Lắk, ông Nghị nhận định đây là địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển toàn diện về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, logistics, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.

Tuy nhiên, tỉnh cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Do đó, ông cam kết sẽ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk kết nối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Các cử tri tham dự hội nghị đều bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ là cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, góp phần đưa Đắk Lắk phát triển giàu đẹp và mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh.