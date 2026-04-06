Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chiều 6/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Với 485/485 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Hữu Nghĩa chính thức được giao trọng trách giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê ở Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng; Thạc sĩ Quản lý chính sách Kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa (Ảnh: Minh Châu).

Từ một chuyên viên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa dần kinh qua và nắm giữ nhiều vị trí công tác trong các đơn vị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông từng là Phó trưởng Phòng Thanh toán vay nợ quốc tế; Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng; Phó trưởng Phòng, Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương; Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Giữa năm 2026, ông làm Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, sau đó giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ, rồi Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi đảm nhận chức Vụ Trưởng, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Nghĩa được cử biệt phái giữ hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương.

Sau đó, từ năm 2018, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, rồi trở thành Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Đến giữa năm 2021, ông Nghĩa được điều động về công tác tại địa phương và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Sau đó, khi sáp nhập các địa phương, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới).

Đầu năm 2026, ông trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI và được Quốc hội khóa mới bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Tổng Kiểm toán Nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước do luật định.

Tổng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.