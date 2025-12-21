Ông Nguyễn Hồng Diên được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội
(Dân trí) - Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.
Chiều 21/12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.
Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.
Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất cao, đồng ý phân công ông Nguyễn Hồng Diên đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Đây là sự ghi nhận, tín nhiệm, đánh giá cao đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những kết quả đã đạt được của ông Nguyễn Hồng Diên trong thời gian qua.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá ông Nguyễn Hồng Diên là lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm công tác ở địa phương và Bộ Công Thương, dù ở vị trí nào cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chúc mừng ông Nguyễn Hồng Diên trên cương vị công tác mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây vừa là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với kinh nghiệm, sở trường, năng lực công tác, ông Nguyễn Hồng Diên sẽ nhanh chóng tiếp cận và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, cùng Bí thư Đảng ủy, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng tập thể Đảng ủy Quốc hội đoàn kết, dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị ông Nguyễn Hồng Diên cùng các thành viên trong Thường trực Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, phấn đấu để hoạt động Quốc hội ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.
Chia sẻ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết dù đã trải qua nhiều năm công tác trong hệ thống chính trị từ địa phương đến Trung ương và tham gia Trung ương, Quốc hội 2 khóa liên tiếp, nhưng đây là lần đầu tiên được làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các cơ quan của Quốc hội.
Trên cương vị công tác mới, ông cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu, khiêm tốn học hỏi, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ tận tình của Đảng ủy và lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội cũng như cá nhân Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành quả chung của Quốc hội.
Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê ở tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên.
Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và có trình độ Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Lịch sử - Giáo dục, Cử nhân Kinh tế.
Ông Nguyễn Hồng Diên bắt đầu sự nghiệp với công tác đoàn, từng có thời gian dài làm việc tại Tỉnh đoàn Thái Bình, sau đó dần nắm giữ nhiều cương vị quan trọng ở địa phương.
Ông cũng từng là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư, trước khi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình.
Cuối năm 2010, ông Diên trở thành Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, sau đó kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình từ 6/2011.
Từ đầu năm 2015, ông Diên giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, sau đó ông trở thành Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình vào tháng 5/2018, rồi kiêm chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình.
Sau 2 năm giữ cương vị này, ông được điều động về Trung ương, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).
Năm 2021, ông Nguyễn Hồng Diên trở thành Bộ trưởng Công Thương sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, và giữ cương vị này cho đến khi được điều động sang công tác tại Quốc hội.