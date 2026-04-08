Ông Nguyễn Duy Ngọc nói về những trăn trở khi rời cương vị Bí thư Hà Nội

Chiều 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được phân công, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Đức Thắng đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu sau khi bàn giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, cho biết quãng thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài, nhưng với ông là một chặng đường rất đặc biệt.

"Khi trở về Hà Nội với tâm thế của một người con trở lại nơi mình đã từng trưởng thành, tôi đã mang hết tâm sức của mình cống hiến cho sự phát triển của thủ đô", ông Ngọc nói.

Ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Đức Thắng bàn giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông Ngọc, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự ủng hộ, giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ, trên cơ sở kế thừa thành quả những thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã gây dựng, chúng ta đã cùng nhau định hình 3 trụ cột phát triển thủ đô với tầm nhìn mới, xác định 4 trục trách nhiệm công việc xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở và bước đầu tạo được một số chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực.

Nhấn mạnh kết quả đó không phải của riêng cá nhân nào, ông Ngọc cho biết đó là công sức, trí tuệ và sự nỗ lực của cả một tập thể, từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, đến từng cấp ủy, chính quyền cơ sở, từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đến cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô.

"Mỗi người một phần việc, mỗi cấp một trách nhiệm, nhưng khi cùng chung một mục tiêu, cùng hành động, thì sẽ tạo nên những chuyển động tích cực", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, điều ông trân trọng nhất không chỉ là kết quả cụ thể, mà là tinh thần làm việc, tinh thần trách nhiệm, khí thế chuyển động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đã được khơi dậy và lan tỏa. Và khi những chuyển biến đó được nhân dân ghi nhận thì đó chính là phần thưởng lớn nhất cho tất cả chúng ta.

"Tôi cũng muốn nói một điều rất chân thành với các đồng chí: Trong quá trình công tác, có những lúc tôi rất quyết liệt, có khi gay gắt, tạo áp lực lớn đối với một số đồng chí. Có những cuộc họp căng thẳng, có những việc yêu cầu tiến độ rất cao, có lúc cách làm của tôi có thể khiến các đồng chí cảm thấy chưa thật thoải mái.

Tôi mong các đồng chí hết sức thông cảm và chia sẻ. Tất cả những điều đó không phải vì cá nhân, mà xuất phát từ mong muốn chung là công việc phải tốt hơn, Hà Nội phải phát triển nhanh hơn, tốt hơn, xứng đáng với vị thế của thủ đô và niềm tin của nhân dân", ông Ngọc bày tỏ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mạnh Quân).

Rời cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội vào thời điểm này, khi nhiều công việc đang triển khai, ông Ngọc cho biết trong ông cũng có những điều còn trăn trở.

"Trăn trở vì nhiều công việc chúng ta mới chỉ kịp đặt nền móng, nhiều chủ trương đã hình thành, đã khởi động, nhưng cần thêm thời gian, thêm sự kiên trì để thực sự đi vào cuộc sống. Trăn trở vì phía trước Hà Nội còn rất nhiều việc lớn phải làm, nhiều vấn đề khó, chưa có tiền lệ, nhiều vấn đề không thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng lại liên quan trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của người dân", ông Ngọc nói.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc mong rằng những việc thành phố đã cùng nhau khởi động sẽ được tiếp tục làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn - vì người dân, vì tương lai của thủ đô.

Về phần mình, ở cương vị công tác mới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết ông vẫn trực tiếp tham gia cùng Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chung, trong đó có các chủ trương, định hướng lớn đối với Hà Nội.

"Tôi luôn xác định trách nhiệm với Hà Nội không giảm đi, mà còn ở một phạm vi rộng hơn. Tôi sẽ luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng cùng các đồng chí trong mọi nhiệm vụ vì sự phát triển của thủ đô", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.